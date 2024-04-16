Жителей тюменского Ишима призвали эвакуироваться из-за критического подъёма воды

"Жителям Ишима в 6:00 утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишиме идет критический подъём воды", — предупредили в информационном центре правительства Тюменской области.