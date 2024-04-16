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16 апреля, 03:40

Жителей тюменского Ишима призвали эвакуироваться из-за критического подъёма воды

Власти Тюменской области призвали жителей города Ишима срочно эвакуироваться. Причина — критический подъём воды на реке Ишиме.

"Жителям Ишима в 6:00 утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишиме идет критический подъём воды", — предупредили в информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюменской области ожидается исторический максимум подъёма уровня воды
В Тюменской области ожидается исторический максимум подъёма уровня воды

Напомним, в Тюменской области, как и в ряде других регионов России, борются с паводком: эвакуируют население и укрепляют дамбы. По словам губернатора региона Александра Моора, стихия, вероятно, достигнет пика 23–25 апреля.

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Telegram / МЧС Тюменской области

Оксана Попова
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