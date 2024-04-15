Глава МЧС России в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область
Глава МЧС России Куренков вылетел в Оренбургскую область, где посетит Орск
Глава МЧС РФ Александр Куренков в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область, где в данный момент действует федеральный уровень реагирования на ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что министр посетит наиболее пострадавший от паводка Орск. Куренков проверит исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий ЧС, оказание помощи пострадавшему населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба.
Также глава ведомства встретится с инициативной группой жителей Орска, пострадавших от последствий паводка. В свою очередь мэр Орска Василий Козупица уже рассказал, что спецкомиссия оценит ущерб от паводка в городе за две недели.
Напомним, в Оренбуржье уже больше недели бушует самый мощный в истории региона паводок. Губернатор субъекта Денис Паслер сообщил, что уровень воды в затопленных районах уже достиг пика, а в Орске вода начала уходить ещё несколько дней назад. В городе восстановили четыре скважины для подачи воды и подключили к газу шесть тысяч домов, а сегодня там начнут убирать и обеззараживать территорию.
ТАСС / МЧС России