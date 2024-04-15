Глава МЧС России в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область

Глава МЧС РФ Александр Куренков в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область, где в данный момент действует федеральный уровень реагирования на ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что министр посетит наиболее пострадавший от паводка Орск. Куренков проверит исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий ЧС, оказание помощи пострадавшему населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба.