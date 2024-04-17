В Кургане жителям запретили выходить на набережную Тобола 17 апреля, 13:05 Набережная Тобола в Кургане. Обложка © Telegram / Город Курган

В Кургане полицейские оцепили набережную реки Тобол около плотины, также горожанам не разрешают подниматься на саму дамбу. Губернатор Вадим Шумков предупредил, что это небезопасно, а кроме того, мешает сотрудникам выполнять задачи по окарауливанию и укреплению дамбы.

Также в Курганской области ввели ограничения на передвижение грузовых машин по федеральным трассам. Исключения коснутся большегрузов, задействованных в устранении последствий паводков или перевозящих военные грузы. Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, принятые меры должны помочь избежать заторов во время эвакуации населения.

"Это связано с организацией эвакуации людей и бесперебойной работы экстренных оперативных служб, для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Курганской области, связанной с паводком", — уточнили в ведомстве.

По последним данным, уровень воды в Тоболе за последние восемь часов вырос ещё на полметра и остановился на отметке в 919 сантиметров. Уральский гидрометцентр предупреждал, что вода возле Кургана продолжит прибывать вплоть до 18 апреля.

Напомним, число домов, подтопленных в результате аномального паводка в Курганской области, выросло до 334, придомовых участков — до 1148. Сейчас проводятся оповещение населения и превентивная эвакуация из возможной зоны затопления. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, в том числе 217 детей.

Авторы Татьяна Миссуми