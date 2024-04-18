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18 апреля, 16:59

МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане священника, спасавшего иконы

Спасатели МЧС эвакуировали из затопленного паводковыми водами здания в Кургане настоятеля храма Святого духа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане священника, спасавшего иконы. Видео © Telegram / МЧС России

Спасатели шли на лодках полтора километра. Найти дорогу помогли дорожные знаки, которые едва видны из-под воды. Старший по команде свистком привлёк внимание настоятеля, который в это время спасал реликвии. Сотрудники МЧС помогли батюшке спуститься в лодку и погрузить вещи для церковных богослужений. Затем они зашли в здание, выключили электричество, закрыли окна и двери, а затем отправились в сторону суши.

"Священник поблагодарил спасателей, пожелал им терпения и благословил на труд во имя спасения", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал историю священников из Орска. Секретарь Оренбургской епархии иерей Вадим Татусь сообщал, что в церкви вода поднялась на уровень двух метров — и нужно было спасать реликвии. В итоге совместно с МЧС удалось спасти старейшие иконы и священные писания XIX века. Хоть иконы и успели пропитаться влагой, но остались целы.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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