Спасатели МЧС эвакуировали из затопленного паводковыми водами здания в Кургане настоятеля храма Святого духа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане священника, спасавшего иконы. Видео © Telegram / МЧС России

Спасатели шли на лодках полтора километра. Найти дорогу помогли дорожные знаки, которые едва видны из-под воды. Старший по команде свистком привлёк внимание настоятеля, который в это время спасал реликвии. Сотрудники МЧС помогли батюшке спуститься в лодку и погрузить вещи для церковных богослужений. Затем они зашли в здание, выключили электричество, закрыли окна и двери, а затем отправились в сторону суши.

"Священник поблагодарил спасателей, пожелал им терпения и благословил на труд во имя спасения", — говорится в сообщении ведомства.