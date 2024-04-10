Священники спасли иконы XIX века и старинные книги из затопленного храма в Орске
Спасённые иконы и книги. Обложка © Telegram / SUTAT
Священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги из затопленного Покровского храма в Орске. Об этом сообщил секретарь Оренбургской епархии иерей Вадим Татусь. Он отметил, что вода внутри церкви поднималась выше двух метров, сейчас есть спад, но иконы всё равно успели пропитаться влагой.
В Орске священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги. Видео © Telegram / SUTAT
"Удалось войти в Покровский храм. Вода внутри выше пояса. Мы с о. Сергием оценили обстановку и приняли решение спасти несколько старинных икон: три большого размера, одну среднего, несколько аналойных, а также около десятка дореволюционных книг. Все иконы конца XIX века", — написал он в своём телеграм-канале.
Священник добавил, что эвакуировать реликвии помогали администрация города и бригада МЧС, которые предоставили моторную лодку. Сейчас иконы доставили на временное хранение в Преображенский храм на горе.
Напомним, мощнейший паводок накрыл Оренбургскую область, подтоплены уже более 10 тысяч домов. Замглавы Оренбурга заявил, что вода в реке Урал поднялась почти на полметра, добравшись до отметки 965 сантиметров. При этом в Орске паводок отступил ещё от 136 домов. Life.ru показывал видео с затопленными участками. Местные жители, кстати, не теряют оптимизма и демонстрируют стойкость духа. Так, спасённые жительницы Орска спели "Катюшу" сотрудникам МЧС во время эвакуации.