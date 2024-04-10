Священники спасли иконы XIX века и старинные книги из затопленного храма в Орске

Священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги из затопленного Покровского храма в Орске. Об этом сообщил секретарь Оренбургской епархии иерей Вадим Татусь. Он отметил, что вода внутри церкви поднималась выше двух метров, сейчас есть спад, но иконы всё равно успели пропитаться влагой.

В Орске священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги. Видео © Telegram / SUTAT

"Удалось войти в Покровский храм. Вода внутри выше пояса. Мы с о. Сергием оценили обстановку и приняли решение спасти несколько старинных икон: три большого размера, одну среднего, несколько аналойных, а также около десятка дореволюционных книг. Все иконы конца XIX века", — написал он в своём телеграм-канале.