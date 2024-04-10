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10 апреля, 12:33

Спасённые жительницы Орска спели "Катюшу" сотрудникам МЧС во время эвакуации

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России продолжают вывозить людей из подтопленного Орска. Сами жители при этом не теряют оптимизма и демонстрируют стойкость духа. Так, несколько местных женщин, которых перевозили по наводнённым улицам на моторных лодках, спели русскую народную песню "Катюша". Видеофрагмент опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Владимир Соловьёв.

Жительницы Орска поют "Катюшу" во время эвакуации из города. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

"МЧС продолжают спасать жителей подтопленного Орска. Наши люди в самых сложных ситуациях не теряют оптимизма. Посмотрите на этих прекрасных бабушек. Все преодолеем, жизнь продолжается!" говорится в публикации.

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"Это страшно": Life.ru публикует видео с ушедшими под воду домами в Орске

Напомним, 5 апреля Оренбургскую область затопил мощнейший в истории региона паводок. Хуже всего пришлось Орску, где на дамбе с начала половодья образовалось несколько трещин. 9 апреля в связи с чрезвычайной ситуацией призвали к эвакуации и жителей Оренбурга. По области оказались подтоплены свыше 10 тысяч домов. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин держит ситуацию под личным контролем. Российский лидер направил в наводнённый регион главу Министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Обложка ©

Telegram / СОЛОВЬЁВ

Юрий Лысенко
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