Спасённые жительницы Орска спели "Катюшу" сотрудникам МЧС во время эвакуации
Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России продолжают вывозить людей из подтопленного Орска. Сами жители при этом не теряют оптимизма и демонстрируют стойкость духа. Так, несколько местных женщин, которых перевозили по наводнённым улицам на моторных лодках, спели русскую народную песню "Катюша". Видеофрагмент опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Владимир Соловьёв.
Жительницы Орска поют "Катюшу" во время эвакуации из города. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
"МЧС продолжают спасать жителей подтопленного Орска. Наши люди в самых сложных ситуациях не теряют оптимизма. Посмотрите на этих прекрасных бабушек. Все преодолеем, жизнь продолжается!" — говорится в публикации.
Напомним, 5 апреля Оренбургскую область затопил мощнейший в истории региона паводок. Хуже всего пришлось Орску, где на дамбе с начала половодья образовалось несколько трещин. 9 апреля в связи с чрезвычайной ситуацией призвали к эвакуации и жителей Оренбурга. По области оказались подтоплены свыше 10 тысяч домов. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин держит ситуацию под личным контролем. Российский лидер направил в наводнённый регион главу Министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
Telegram / СОЛОВЬЁВ