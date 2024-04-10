Спасённые жительницы Орска спели "Катюшу" сотрудникам МЧС во время эвакуации

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России продолжают вывозить людей из подтопленного Орска. Сами жители при этом не теряют оптимизма и демонстрируют стойкость духа. Так, несколько местных женщин, которых перевозили по наводнённым улицам на моторных лодках, спели русскую народную песню "Катюша". Видеофрагмент опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Владимир Соловьёв.