Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 1006 сантиметров

Река Тобол возле Кургана поднялась до 1006 сантиметров при критической отметке 850 см. Об этом информировало областное правительство.

"Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 4:00 (2:00 мск) 19 апреля, он составляет 1006 сантиметров", — написала пресс-служба администрации в телеграм-канале.

В районе Санаторной Кетовского округа уровень воды держится на отметке выше 11 метров, а около населённых пунктов Кетово и Крюково — выше 10 метров. Около Белозерского вода поднялась до 5 метров 40 сантиметров, а близ Иковского уровень за последние сутки увеличился ещё на 40 сантиметров, при этом рост продолжается.

"Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям М. Чаусово, Восточного, Вороновки. <...> А также нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе: Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", — предупредили власти.

Жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, следует быть готовыми к эвакуации в случае дальнейшего интенсивного роста воды. Тем, кто проживает на первых этажах, рекомендуется заранее договориться с соседями с верхних, если при наихудшем развитии ситуации понадобится поднимать вещи.