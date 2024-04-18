Роспотребнадзор: В Курганской области стабильная эпидемиологическая обстановка

На сегодняшний день в Курганской области стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, качество воды мониторят, все пробы соответствуют нормам. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"С 7 апреля начат ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям. Отобрано для исследования более 600 проб. Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что местные очистные сооружения АО "Водный союз" обеспечены специальными реагентами, которые очищают и обеззараживают отходы. Также, по данным учреждения, на время паводков ведётся усиленный контроль над питьевой водой. Лаборатория "Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", расположенная на территории больницы № 3, регулярно берёт пробы из открытых водоёмов и водопроводных сетей на наличие астровирусов, ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, гепатита А, добавили в Роспотребнадзоре.