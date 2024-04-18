Роспотребнадзор: В Курганской области стабильная эпидемиологическая обстановка
Паводок в Курганской области. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат
На сегодняшний день в Курганской области стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, качество воды мониторят, все пробы соответствуют нормам. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
"С 7 апреля начат ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям. Отобрано для исследования более 600 проб. Вода, подаваемая населению Кургана, соответствует нормативным требованиям", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что местные очистные сооружения АО "Водный союз" обеспечены специальными реагентами, которые очищают и обеззараживают отходы. Также, по данным учреждения, на время паводков ведётся усиленный контроль над питьевой водой. Лаборатория "Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", расположенная на территории больницы № 3, регулярно берёт пробы из открытых водоёмов и водопроводных сетей на наличие астровирусов, ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, гепатита А, добавили в Роспотребнадзоре.
После восстановления доступа к населённым пунктам территория, освобождённая от воды, обеззараживается. В результате проведённых работ продезинфицировали 51 жилой дом, 57 выгребных ям и 14 индивидуальных колодцев. Важные объекты, подверженные эпидемиологическому контролю, не были затоплены, заключили в ведомстве.
Как ожидается, в ближайшие дни уровень воды в Кургане достигнет исторического максимума — 10 метров. Пока он только 970 сантиметров. Число домов, подтопленных в результате аномального паводка в области, составляло около 334, придомовых участков — 1148. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, в том числе 217 детей.