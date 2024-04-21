Паводок начал уходить из Казанского района Тюменской области

Паводок начинает уходить из Казанского района Тюменской области, в ближайшие дни подтопленные дома будут освобождены от воды. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

"В Казанском районе — снижение уровня воды. В отрезанные населённые пункты сделаны временные дороги. Скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы. Ключевой вопрос — подвоз продуктов питания. Контролируем этот момент", — написал губернатор в телеграм-канале.

А вот в районе города Ишима ситуация остаётся сложной: там река превысила отметку 10,5 метра, только за сутки уровень вырос на 140 см, а в ближайшее время он достигнет максимума. Также растёт уровень воды в районе Абатска — плюс 64 см. Пик здесь прогнозируется через три дня.

Прибывает вода и на реке Тобол: приход большой воды из Кургана ожидается в Упорово. Губернатор поручил увеличить здесь запас мешков для укрепления насыпи.