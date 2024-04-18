Пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады апреля

Пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады текущего месяца. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Сёмина.

"Наши специалисты прогнозируют, что, вероятнее всего, пик паводка придётся на начало третьей декады апреля", — сказала она в эфире канала "Россия 24".