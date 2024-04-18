Пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады апреля
Укрепление дамбы в Тюменской области. Обложка © ТАСС / Слуцкий Максим
Пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады текущего месяца. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Сёмина.
"Наши специалисты прогнозируют, что, вероятнее всего, пик паводка придётся на начало третьей декады апреля", — сказала она в эфире канала "Россия 24".
По её словам, сейчас в регионе хватает техники для строительства сооружений, использующих водные ресурсы. Она отметила, что в их создании участвуют аэромобильные группировки Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области, а также курсанты института ГПС МЧС РФ из Екатеринбурга.
Напомним, 16 апреля срочную эвакуацию объявили в Ишиме, Казанском и Ишимском районах Тюменской области. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, уровень воды в реке Ишиме будет существенно выше, чем ожидалось, вероятность прорыва дамб увеличивается. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что в регионе не исключён наихудший сценарий развития весеннего половодья. Тем временем дорога из области в Казахстан ушла под воду.