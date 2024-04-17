Глава МЧС не исключил наихудшее развитие паводковой ситуации в Тюменской области
Паводки в России. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
В Тюменской области не исключён наихудший сценарий развития весеннего половодья, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава МЧС Александр Куренков.
"Что касается Тюменской области, то на сегодняшний день подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги. Однако прогноз неблагоприятный. При сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ на территории Казахстана возможен наихудший сценарий развития обстановки", — сказал он.
Напомним, накануне, 16 апреля, срочная эвакуация была объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах Тюменской области. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, уровень воды в реке Ишиме будет существенно выше, чем ожидалось, растёт вероятность прорыва дамб.
Как сообщал Life.ru, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.