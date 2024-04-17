Глава МЧС не исключил наихудшее развитие паводковой ситуации в Тюменской области

В Тюменской области не исключён наихудший сценарий развития весеннего половодья, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава МЧС Александр Куренков.

"Что касается Тюменской области, то на сегодняшний день подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги. Однако прогноз неблагоприятный. При сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ на территории Казахстана возможен наихудший сценарий развития обстановки", — сказал он.