В Тюменской области объявлена срочная эвакуация нескольких районов

Срочная эвакуация объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах Тюменской области, об этом заявил губернатор Александр Моор. По его словам, уровень воды в реке Ишиме будет существенно выше, чем ожидалось, растёт вероятность прорыва дамб.

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Казанского и Ишимского районов срочно эвакуироваться из-за паводка. Видео © Telegram /Александр Моор

"Вчера пришел уточнённый прогноз от Росгидромета. В нём сообщается, что уровень воды будет ещё выше, существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населённых пунктов, воды обещают очень много. Растёт вероятность прорыва дамб или перелива через них", — сказал Моор.