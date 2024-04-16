В Тюменской области объявлена срочная эвакуация нескольких районов
Моор: Объявлена срочная эвакуация в Ишиме, Казанском и Ишимском районах
Срочная эвакуация объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах Тюменской области, об этом заявил губернатор Александр Моор. По его словам, уровень воды в реке Ишиме будет существенно выше, чем ожидалось, растёт вероятность прорыва дамб.
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Казанского и Ишимского районов срочно эвакуироваться из-за паводка. Видео © Telegram /Александр Моор
"Вчера пришел уточнённый прогноз от Росгидромета. В нём сообщается, что уровень воды будет ещё выше, существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населённых пунктов, воды обещают очень много. Растёт вероятность прорыва дамб или перелива через них", — сказал Моор.
Глава региона призвал жителей собрать ценные вещи и выезжать в безопасное место — к родным или в пункты временного размещения.
Напомним, более чем в 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. К настоящему моменту в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплены 14 960 жилых домов, из них 14 409 — в Оренбургской области, где складывается наиболее сложная обстановка, 181 — в Самарской области, 305 — в Курганской области. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.
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