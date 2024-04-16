На Оренбуржье надвигается мощная волна из-за перелива через дамбу в Казахстане
Власти Орска заявили об угрозе паводка из-за перелива через дамбу в Казахстане
Вода перелилась через дамбу частного водохранилища на границе с Казахстаном, теперь этот поток может попасть в Орск Оренбургской области РФ по руслу реки Мендыбай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы орской мэрии в телеграм-канале.
"На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления посёлка Тукай. Объявлена эвакуация. Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88", — сказано в публикации.
Жителей населённого пункта предложили вывезти из зоны подтопления на муниципальных автобусах.
Напомним, уже более недели Оренбургская область страдает из-за мощнейшего за всю историю наблюдений в регионе паводка. Губернатор Денис Паслер заявил, что в некоторых из затопленных районов уровень воды уже пиковый, а в Орске он начал отступать несколько дней тому назад. Внутри города были восстановлены четыре скважины для подачи воды, а к подаче газа были вновь подключены шесть тысяч домов, также 14 апреля планировалось начать уборку и обеззараживание затопленных ранее половодьем территорий. 15 апреля министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков отправился в Оренбуржье в третий раз с начала бедствия.
Life.ru / Андрей Тишин