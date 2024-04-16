Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 08:23

На Оренбуржье надвигается мощная волна из-за перелива через дамбу в Казахстане

Власти Орска заявили об угрозе паводка из-за перелива через дамбу в Казахстане

Вода перелилась через дамбу частного водохранилища на границе с Казахстаном, теперь этот поток может попасть в Орск Оренбургской области РФ по руслу реки Мендыбай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы орской мэрии в телеграм-канале.

"На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления посёлка Тукай. Объявлена эвакуация. Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88", — сказано в публикации.

Жителей населённого пункта предложили вывезти из зоны подтопления на муниципальных автобусах.

В Орске школьники вернулись к очным занятиям
В Орске школьники вернулись к очным занятиям

Напомним, уже более недели Оренбургская область страдает из-за мощнейшего за всю историю наблюдений в регионе паводка. Губернатор Денис Паслер заявил, что в некоторых из затопленных районов уровень воды уже пиковый, а в Орске он начал отступать несколько дней тому назад. Внутри города были восстановлены четыре скважины для подачи воды, а к подаче газа были вновь подключены шесть тысяч домов, также 14 апреля планировалось начать уборку и обеззараживание затопленных ранее половодьем территорий. 15 апреля министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков отправился в Оренбуржье в третий раз с начала бедствия.

Обложка ©

Life.ru / Андрей Тишин

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров