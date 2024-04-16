На Оренбуржье надвигается мощная волна из-за перелива через дамбу в Казахстане

Вода перелилась через дамбу частного водохранилища на границе с Казахстаном, теперь этот поток может попасть в Орск Оренбургской области РФ по руслу реки Мендыбай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы орской мэрии в телеграм-канале.