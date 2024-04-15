В Орске школьники вернулись к очным занятиям
Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В Орске сегодня, 15 апреля, возобновляются очные занятия в 31-й школе города. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области. До этого учебный процесс вели в дистанционном формате.
"Школьники Орска с 1-го по 11-й класс начинают учиться в очном формате... Закрытыми остаются девять учебных заведений. Все ученики этих школ (с 1-го по 11-й класс) будут перераспределены в другие учебные заведения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Оренбуржье уже больше недели бушует самый мощный в истории региона паводок. По словам губернатора Дениса Паслера, уровень воды в затопленных районах уже достиг пика, а в Орске вода начала уходить ещё несколько дней назад. В городе восстановили четыре скважины для подачи воды и подключили к газу шесть тысяч домов, а сегодня там начнут убирать и обеззараживать территорию.