В Орске школьники вернулись к очным занятиям

В Орске сегодня, 15 апреля, возобновляются очные занятия в 31-й школе города. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области. До этого учебный процесс вели в дистанционном формате.

"Школьники Орска с 1-го по 11-й класс начинают учиться в очном формате... Закрытыми остаются девять учебных заведений. Все ученики этих школ (с 1-го по 11-й класс) будут перераспределены в другие учебные заведения", — говорится в сообщении.