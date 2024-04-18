Дорога из Тюменской области в Казахстан ушла под воду
В Тюменской области из-за паводка ограничили движение по трассе в Казахстан
Движение на участке между 56-м и 57-м километрами региональной трассы Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан в Тюменской области было ограничено из-за угрозы паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления ГИБДД РФ по региону.
"Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56-го по 57-й километр региональной автодороги Ишим – Казанское – гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", — сказано в публикации пресс-службы инспекции.
Объезд закрытого участка трассы возможен через автодорогу Казанское – Смирное – Копотилово. Водителей также информируют об этом инспекторы дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают безопасность дорожного движения у перекрытой части шоссе.
Напомним, что с начала апреля некоторые регионы России подвергаются сильнейшим паводкам. Ранее Life.ru сообщал, что власти Томска были вынуждены перекрыть часть улицы Континентальной, к подтоплению которой привела разбушевавшаяся стихия. Меры будут действовать до тех пор, пока вода не отступит.
Life.ru / Андрей Тишин