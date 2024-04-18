Дорога из Тюменской области в Казахстан ушла под воду

Движение на участке между 56-м и 57-м километрами региональной трассы Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан в Тюменской области было ограничено из-за угрозы паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления ГИБДД РФ по региону.

"Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56-го по 57-й километр региональной автодороги Ишим – Казанское – гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", — сказано в публикации пресс-службы инспекции.

Объезд закрытого участка трассы возможен через автодорогу Казанское – Смирное – Копотилово. Водителей также информируют об этом инспекторы дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают безопасность дорожного движения у перекрытой части шоссе.