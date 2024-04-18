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Регион
18 апреля, 07:05

Дорога из Тюменской области в Казахстан ушла под воду

В Тюменской области из-за паводка ограничили движение по трассе в Казахстан

Движение на участке между 56-м и 57-м километрами региональной трассы Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан в Тюменской области было ограничено из-за угрозы паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления ГИБДД РФ по региону.

"Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56-го по 57-й километр региональной автодороги Ишим – Казанское – гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", сказано в публикации пресс-службы инспекции.

Объезд закрытого участка трассы возможен через автодорогу Казанское – Смирное – Копотилово. Водителей также информируют об этом инспекторы дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают безопасность дорожного движения у перекрытой части шоссе.

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Напомним, что с начала апреля некоторые регионы России подвергаются сильнейшим паводкам. Ранее Life.ru сообщал, что власти Томска были вынуждены перекрыть часть улицы Континентальной, к подтоплению которой привела разбушевавшаяся стихия. Меры будут действовать до тех пор, пока вода не отступит.

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Life.ru / Андрей Тишин

Юрий Лысенко
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