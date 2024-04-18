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17 апреля, 22:02

Wildberries поможет пострадавшим от паводка оренбуржцам гигиеническими товарами

Wildberries поможет жителям Оренбургской области, которые пострадали от разрушительного весеннего паводка. Маркетплейс совместно с партнёрами предоставит эвакуированным из зоны подтопления россиянам гигиенические товары первой необходимости.

"Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне", — приводит сообщение маркетплейса РИА "Новости".

Также Wildberries сделал бессрочным хранение товаров в пунктах выдачи, которые временно закрыты на фоне стихии. Ведётся работа с менеджерами для скорейшей выдачи покупателям их заказов.

Российский Красный Крест доставил в Оренбургскую область свыше 30 тонн гуманитарной помощи
Российский Красный Крест доставил в Оренбургскую область свыше 30 тонн гуманитарной помощи

Ранее Life.ru сообщал, что из зон подтопления в Оренбуржье эвакуировано свыше 13 тысяч человек. В некоторых районах области вода уже начала отступать, тогда как где-то уровень рек всё ещё набирает высоту.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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