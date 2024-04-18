Wildberries поможет пострадавшим от паводка оренбуржцам гигиеническими товарами
Wildberries поможет жителям Оренбургской области, которые пострадали от разрушительного весеннего паводка. Маркетплейс совместно с партнёрами предоставит эвакуированным из зоны подтопления россиянам гигиенические товары первой необходимости.
"Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне", — приводит сообщение маркетплейса РИА "Новости".
Также Wildberries сделал бессрочным хранение товаров в пунктах выдачи, которые временно закрыты на фоне стихии. Ведётся работа с менеджерами для скорейшей выдачи покупателям их заказов.
Ранее Life.ru сообщал, что из зон подтопления в Оренбуржье эвакуировано свыше 13 тысяч человек. В некоторых районах области вода уже начала отступать, тогда как где-то уровень рек всё ещё набирает высоту.
Life.ru