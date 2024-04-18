Wildberries поможет пострадавшим от паводка оренбуржцам гигиеническими товарами

Wildberries поможет жителям Оренбургской области, которые пострадали от разрушительного весеннего паводка. Маркетплейс совместно с партнёрами предоставит эвакуированным из зоны подтопления россиянам гигиенические товары первой необходимости.

"Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне", — приводит сообщение маркетплейса РИА "Новости".