Российский Красный Крест доставил в Оренбургскую область свыше 30 тонн гуманитарной помощи
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Российский Красный Крест (РКК) доставил жителям подтопленных районов Оренбургской области свыше 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается во вторник, 16 апреля, на сайте старейшей благотворительной организации России. В частности, было доставлено 11 тонн детского питания и 20 тонн питьевой воды, которую волонтёрам предоставили крупнейшие торговые сети. При их поддержке в пункты временного размещения было также доставлено 32 единицы электроники и бытовой техники, а пострадавшим выдана тысяча продуктовых наборов.
Оренбургское региональное отделение РКК также ведёт сбор средств для помощи пострадавшим, реквизиты можно найти по этой ссылке. На данный момент собрано более 29,6 миллиона рублей для оказания поддержки семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия. Часть собранных средств — 10 миллионов — пошла на сертификаты для закупки одежды и обуви для школьников из Орска. Каждая семья, имеющая детей школьного возраста, сможет приобрести необходимые товары на сумму 7000 рублей. Сертификаты будут доступны для получения с 15 апреля в школе, к которой прикреплён и обучается ребёнок.
"Для семей с детьми крайне важно восстановить быт после паводка. Выдача сертификатов позволит обеспечить детей необходимыми товарами для школьного обучения. Эта мера поддержки поможет родителям сосредоточиться на восстановлении их домов с осознанием, что дети будут обеспечены необходимым. Нам важно не только предоставить краткосрочную помощь, но и поддержать восстановление быта пострадавших семей, чтобы они смогли как можно скорее вернуться к привычной жизни", — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Напомним, в Оренбургской области до сих пор действует режим ЧС. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента РФ Владимира Путина. Ранее специальный борт МЧС доставил в регион 35 тонн гуманитарного груза. Как заявил губернатор, сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. Путин уже призвал чиновников подготовиться к восстановительным работам.