Российский Красный Крест доставил в Оренбургскую область свыше 30 тонн гуманитарной помощи

Российский Красный Крест (РКК) доставил жителям подтопленных районов Оренбургской области свыше 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается во вторник, 16 апреля, на сайте старейшей благотворительной организации России. В частности, было доставлено 11 тонн детского питания и 20 тонн питьевой воды, которую волонтёрам предоставили крупнейшие торговые сети. При их поддержке в пункты временного размещения было также доставлено 32 единицы электроники и бытовой техники, а пострадавшим выдана тысяча продуктовых наборов.

Оренбургское региональное отделение РКК также ведёт сбор средств для помощи пострадавшим, реквизиты можно найти по этой ссылке. На данный момент собрано более 29,6 миллиона рублей для оказания поддержки семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия. Часть собранных средств — 10 миллионов — пошла на сертификаты для закупки одежды и обуви для школьников из Орска. Каждая семья, имеющая детей школьного возраста, сможет приобрести необходимые товары на сумму 7000 рублей. Сертификаты будут доступны для получения с 15 апреля в школе, к которой прикреплён и обучается ребёнок.