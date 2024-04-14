В Оренбургской области более 1,5 тысячи домов освободились от воды за сутки

"За сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка в десяти населённых пунктах и двух СНТ в восьми муниципальных образованиях", — отмечается в сообщении.

Остаются подтопленными 13 491 жилой дом, в том числе 137 многоквартирных, и 20 654 приусадебных участка. Всего эвакуировано 16 450 человек, из которых 1091 доставлен в пункты временного размещения. В свою очередь, в Оренбурге в зоне подтопления находится 3978 домов и 8559 приусадебных участков, эвакуированы 1738 человек, из них 252 находятся в ПВР. А в Орске вода ушла из 1230 домов и приусадебных участков. В настоящее время в городских пунктах временного размещения находятся около 700 человек. Уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 51 сантиметр.