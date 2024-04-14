В Оренбургской области более 1,5 тысячи домов освободились от воды за сутки
Паводок в Оренбурге. Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Более 1,5 тысячи жилых домов освободились от воды за сутки в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"За сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка в десяти населённых пунктах и двух СНТ в восьми муниципальных образованиях", — отмечается в сообщении.
Остаются подтопленными 13 491 жилой дом, в том числе 137 многоквартирных, и 20 654 приусадебных участка. Всего эвакуировано 16 450 человек, из которых 1091 доставлен в пункты временного размещения. В свою очередь, в Оренбурге в зоне подтопления находится 3978 домов и 8559 приусадебных участков, эвакуированы 1738 человек, из них 252 находятся в ПВР. А в Орске вода ушла из 1230 домов и приусадебных участков. В настоящее время в городских пунктах временного размещения находятся около 700 человек. Уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 51 сантиметр.
Напомним, на Оренбуржье обрушился сильнейший в истории региона паводок. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Как отмечал губернатор Денис Паслер, уровень воды в пострадавших районах достиг своего пика. Также он перестал расти в Оренбурге.