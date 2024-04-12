В Оренбургской области с подтопленных территорий эвакуировано 13,2 тыс. человек
Из зоны паводка в Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек. Такие данные обнародовало правительство региона.
"Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуирован 13 251 человек, в том числе 3567 детей", — сообщили местные власти.
Под эвакуацию попали 192 человека с ограниченными физическими возможностями. В настоящий момент в 43 пунктах временного содержания находятся 1239 человек, в том числе 234 ребёнка. Для вынужденно перемещённых организовано трёхразовое питание и созданы все бытовые условия. В безопасные зоны также эвакуировано 615 голов сельскохозяйственного скота.
Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС из-за масштабных паводков. По словам губернатора Дениса Паслера, сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. Путин призвал чиновников подготовиться к восстановительным работам. Пострадавшим от паводка оренбуржцам выплатили уже более 69 миллионов рублей.
Life.ru