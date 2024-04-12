В Оренбургской области с подтопленных территорий эвакуировано 13,2 тыс. человек

Из зоны паводка в Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек. Такие данные обнародовало правительство региона.

"Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуирован 13 251 человек, в том числе 3567 детей", — сообщили местные власти.