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12 апреля, 20:38

В Оренбургской области с подтопленных территорий эвакуировано 13,2 тыс. человек

Из зоны паводка в Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек. Такие данные обнародовало правительство региона.

"Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуирован 13 251 человек, в том числе 3567 детей", — сообщили местные власти.

Под эвакуацию попали 192 человека с ограниченными физическими возможностями. В настоящий момент в 43 пунктах временного содержания находятся 1239 человек, в том числе 234 ребёнка. Для вынужденно перемещённых организовано трёхразовое питание и созданы все бытовые условия. В безопасные зоны также эвакуировано 615 голов сельскохозяйственного скота.

Жителям Оренбуржья, лишившимся жилья из-за паводка, полностью возместят его стоимость
Жителям Оренбуржья, лишившимся жилья из-за паводка, полностью возместят его стоимость

Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС из-за масштабных паводков. По словам губернатора Дениса Паслера, сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. Путин призвал чиновников подготовиться к восстановительным работам. Пострадавшим от паводка оренбуржцам выплатили уже более 69 миллионов рублей.

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Life.ru

Лариса Сафронова
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