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12 апреля, 10:00

Пострадавшим от паводка оренбуржцам выплатили уже более 69 млн рублей

После изучения 4,4 тысячи заявлений власти Оренбуржья выплатили 69,2 миллиона рублей жителям, пострадавшим от паводка в регионе. Об этом рассказал вице-губернатор — первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин во время сессии законодательного собрания региона.

"Решение о назначении выплат принято по 4440 заявлениям, деньги зачислены на счета 3463 человек на общую сумму 69 миллионов 250 тысяч рублей", — сообщил он.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер распорядился увеличить размер компенсаций вдвое. Власти региона выделяют единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей на человека для покупки им предметов гигиены и необходимого комплекта вещей.

В случае частичной утраты имущества первой необходимости правительство региона выделяет 50 тысяч рублей на человека, а за полностью утраченное имущество этой категории — 100 тысяч рублей. Кроме того, такой вид помощи оказывается также на каждого члена семьи, если внутри жилого дома что-то было повреждено водой.

Паводок в Тюменской области достигнет пика 23–25 апреля
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Ранее в Оренбурге прозвучала сирена, сигнализирующая о начале массовой эвакуации из-за возросшей опасности паводка в регионе. Глава города Сергей Салмин обратился к жителям с сообщением о том, что за последние десять часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143.

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Life.ru

Владимир Озеров
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