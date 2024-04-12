Жителям Оренбуржья, лишившимся жилья из-за паводка, полностью возместят его стоимость

Жителям Оренбургской области, которые лишились жилья из-за аномальных паводков в этом году, компенсируют стоимость недвижимости в полном объёме. Об этом сообщил в пятницу, 12 апреля, губернатор региона Денис Паслер.

"Там, где жильё полностью утрачено, снесено, будут производиться выплаты на приобретение в полном объёме. Такие случаи есть — это не подтопление, это, подчёркиваю, полная утрата жилья", — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Тем жителям Оренбургской области, чьи дома пострадали от паводка, планируют компенсировать аренду временного жилья на срок до трёх месяцев. Механизм этих выплат сейчас разрабатывают власти региона.