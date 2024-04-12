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12 апреля, 12:04

Жителям Оренбуржья, лишившимся жилья из-за паводка, полностью возместят его стоимость

Последствия паводков в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Последствия паводков в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Жителям Оренбургской области, которые лишились жилья из-за аномальных паводков в этом году, компенсируют стоимость недвижимости в полном объёме. Об этом сообщил в пятницу, 12 апреля, губернатор региона Денис Паслер.

"Там, где жильё полностью утрачено, снесено, будут производиться выплаты на приобретение в полном объёме. Такие случаи есть — это не подтопление, это, подчёркиваю, полная утрата жилья", — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Тем жителям Оренбургской области, чьи дома пострадали от паводка, планируют компенсировать аренду временного жилья на срок до трёх месяцев. Механизм этих выплат сейчас разрабатывают власти региона.

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Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС из-за масштабных паводков. Предварительно, ущерб, нанесённый стихией, составляет 40 миллиардов рублей. Сегодня в регионе ожидается пик паводков. Река Урал в Оренбурге поднялась до 1120 сантиметров. За ночь в городе затопило ещё 900 приусадебных участков и 361 дом, 99 жителей были эвакуированы.

Марина Калегина
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