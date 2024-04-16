Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье стал выше критического

Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг отметки 913 сантиметров и стал выше критической на 23 сантиметра. Как передаёт в своём телеграм-канале администрация Илекского района Оренбуржья, этот показатель был зафиксирован в населённом пункте Илек.