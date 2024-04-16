Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье стал выше критического
Уровень реки Урал в оренбургском селе Илек поднялся до 913 см
Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг отметки 913 сантиметров и стал выше критической на 23 сантиметра. Как передаёт в своём телеграм-канале администрация Илекского района Оренбуржья, этот показатель был зафиксирован в населённом пункте Илек.
"По состоянию на 08:00 (06:00 мск. — Прим. Life.ru) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+5) сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 14 апреля Life.ru писал, что уровень воды в реке Урал в Оренбургской области не изменился в течение ночи. По словам заместителя главы Оренбурга Алексея Кудинова, на тот момент он находился на отметке 1187 сантиметров. Тем же утром сообщалось, что более 1,5 тысячи жилых домов освободились от воды за сутки в регионе. А вчера, 15 апреля, стало известно, что глава МЧС РФ Александр Куренков в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область, где в данный момент действует федеральный уровень реагирования на ЧС.
Telegram / Администрация Илекского района