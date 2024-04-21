Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад. Как написал глава региона в своём телеграм-канале, это не говорит о том, что можно расслабиться.

"Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня ниже опасного", — заявил чиновник.



