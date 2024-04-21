Уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад
Глава Курганской области Шумков: Уровень воды в Кургане постепенно пошёл на спад
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад. Как написал глава региона в своём телеграм-канале, это не говорит о том, что можно расслабиться.
"Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня ниже опасного", — заявил чиновник.
Помимо того, он также предоставил снимки Курганской области из космоса, показывающие масштабы паводка. Шумков отметил, что на них можно увидеть дамбу, которая, по его словам, спасла Курган. В заключение губернатор поблагодарил, тех кто работал над ней последние две недели.
Днём ранее Life.ru писал, что пик половодья в окрестностях Кургана ожидается через два-три дня. А до этого областное правительство сообщало, что река Тобол возле Кургана поднялась до 1006 сантиметров при критической отметке 850 см. В пресс-службе губернатора региона также подчёркивали, что уже более 15 тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков.
Telegram / силаVправде (V. Шумков)