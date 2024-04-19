Более 15 тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков 19 апреля, 06:49 Паводки в России. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Более 15 тысяч жителей Курганской области эвакуированы из-за паводков, 759 из них находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"По данным на 08:00 (06:00 мск) 19 апреля, эвакуированы 15 052 человека, в 15 пунктах временного размещения 759 человек. Эвакуация продолжается", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным МЧС, подтопленными остаются 1941 жилой и 3380 дачных домов в 29 населённых пунктах региона, а также пять низководных мостов. При этом за сутки вода ушла из 191 жилого дома и с 225 приусадебных участков.

Напомним, накануне, 18 апреля, глава Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в реке Тоболе побил рекорд 1994 года. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) уровень воды стал выше на 29 сантиметров, достигнув отметки 999 сантиметров.

Как уже сообщал Life.ru, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.

Авторы Александра Вишнякова