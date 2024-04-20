"Город продолжает жить": Жители Кургана рассказали об обстановке во время паводка
Жительница Кургана рассказала, что вода продолжает прибывать в город
Последствия паводка в Курганской области. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Жабриков
Вода по-прежнему продолжает прибывать в Курган, из которого уже эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Об обстановке в городе рассказала одна из жительниц. Надежда отметила, что не хватает питьевой воды, а охранять имущество от мародёров остались мужчины с лодками.
"Я с детьми уехала до начала паводка. Муж остался дома. Там полный подпол воды, в доме пока сухо. Затоплены автомобили, не успели вывезти. У мужа всё хорошо, есть генератор. В районе работает магазин, пока его не затопило. Муж плавает на лодке, по возможности, спасает животных. Технику не вывозили, подняли от пола, насколько смогли. Сколько по численности мародёров, не знаю. Но в нашем районе ловили двух человек в первые дни паводка", — сказала женщина в интервью "Газете.ru".
По словам местной жительницы Лидии, у которой уже затопило дом, она спасла вместе с мужем некоторые ценные вещи, однако всё, что осталось — "придёт в негодность, особенно мебель". А курганец Денис подчеркнул, что недостатка воды в городе нет, все водоочистные станции работают в штатном режиме, а в магазине цены вернулись на допотопные.
"Вода соответствует нормам, хотя бывает иногда неприятный привкус, но это, скорее всего, от более усиленной дезинфекции. Уровень воды на 18:00 был 1011 сантиметров, за два часа ушла на четыре сантиметра. Но пока опасность не миновала", — пояснил мужчина.
Он добавил, что сотрудники администрации, МЧС, Росгвардии, волонтёры, добровольцы и неравнодушные люди находятся в полной готовности отреагировать на любые ситуации, а из других городов прислали много техники и спасателей.
"В таком режиме ещё, наверное, дня три-четыре. С затопленных территорий спасаем много животных: кошек и собак в основном, но бывают и брошенные поросята и ягнята. Правая сторона Тобола пострадала очень сильно. Затоплены первые этажи. Но город продолжает жить", — заключил Денис.
Ранее Life.ru писал, что уровень воды в реке Тоболе у Кургана поднялся до 1006 сантиметров. При этом критическая отметка достигает 850 сантиметров. В пресс-службе губернатора региона добавили, что эвакуировано более 15 тысяч человек, подтопленными остаются 1941 жилой дом и 3380 дачных участков в 29 населённых пунктах. Ожидается, что стихия достигнет пика через два-три дня.