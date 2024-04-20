Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 06:10

МЧС ожидает пик половодья в Кургане и окрестностях через два-три дня

Пик половодья в окрестностях Кургана ожидается через два-три дня. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону. В ведомстве прогнозируют, что до конца ближайших выходных ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков преимущественно по правому берегу реки Тобола: это ЖБИ-1, мкр. Тополя, Смолино, п. Затоболье, Старокомогоровка, Черёмухово, Осиновка, мкр. Челноково, Вороновка. Кроме того, ожидается подтопление автодороги у населённого пункта Барино.

"В ближайшие два-три дня на реке Тоболе у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", — сообщают спасатели.

Объявлен общероссийский сбор волонтёров для помощи подтопленным Кургану и Тюмени
Объявлен общероссийский сбор волонтёров для помощи подтопленным Кургану и Тюмени

А ранее Life.ru писал, что уровень воды в реке Тоболе у Кургана поднялся до 1006 сантиметров. При этом критическая отметка достигает 850 сантиметров. В пресс-службе губернатора региона добавили, что уже более 15 тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков. По информации МЧС, подтопленными остаются 1941 жилой и 3380 дачных домов в 29 населённых пунктах.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Паводки в России
  • МЧС России
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров