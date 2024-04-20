МЧС ожидает пик половодья в Кургане и окрестностях через два-три дня

Пик половодья в окрестностях Кургана ожидается через два-три дня. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону. В ведомстве прогнозируют, что до конца ближайших выходных ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков преимущественно по правому берегу реки Тобола: это ЖБИ-1, мкр. Тополя, Смолино, п. Затоболье, Старокомогоровка, Черёмухово, Осиновка, мкр. Челноково, Вороновка. Кроме того, ожидается подтопление автодороги у населённого пункта Барино.

"В ближайшие два-три дня на реке Тоболе у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", — сообщают спасатели.