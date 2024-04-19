Объявлен общероссийский сбор волонтёров для помощи подтопленным Кургану и Тюмени

В России объявили дополнительный сбор добровольцев для помощи жителям Кургана и Тюмени, которые пострадали из-за наводнений. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

"Члены Гуманитарного добровольческого корпуса уже помогают укреплять дамбы и берега и эвакуируют жителей. К ним присоединяются добровольцы со всех регионов", — написала глава Росмолодёжи в телеграм-канале.

Разуваева дополнила, что проект #МЫВМЕСТЕ помогает делом россиянам, попавшим в трудную ситуацию. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке. Питание, проживание и переезд оплачиваются организатором.