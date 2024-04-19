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Регион
19 апреля, 08:30

Объявлен общероссийский сбор волонтёров для помощи подтопленным Кургану и Тюмени

Паводок в Кургане. Обложка © Life.ru

Паводок в Кургане. Обложка © Life.ru

В России объявили дополнительный сбор добровольцев для помощи жителям Кургана и Тюмени, которые пострадали из-за наводнений. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

"Члены Гуманитарного добровольческого корпуса уже помогают укреплять дамбы и берега и эвакуируют жителей. К ним присоединяются добровольцы со всех регионов", — написала глава Росмолодёжи в телеграм-канале.

Разуваева дополнила, что проект #МЫВМЕСТЕ помогает делом россиянам, попавшим в трудную ситуацию. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке. Питание, проживание и переезд оплачиваются организатором.

Волонтёрам рассказали, что взять с собой в поездку на затопленные территории
Волонтёрам рассказали, что взять с собой в поездку на затопленные территории

А ранее Life.ru писал, что уровень воды в реке Тоболе у Кургана поднялся до 1006 сантиметров. При этом критическая отметка достигает 850 сантиметров. В пресс-службе губернатора региона добавили, что уже более 15 тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков. По информации МЧС, подтопленными остаются 1941 жилой и 3380 дачных домов в 29 населённых пунктах.

Дарья Нарыкова
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