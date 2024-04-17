Волонтёрам рассказали, что взять с собой в поездку на затопленные территории
Гуманитарный добровольческий корпус продолжает набор волонтёров для оказания помощи жителям регионов, пострадавших от аномального паводка. Сегодня в эпицентре событий находятся Курган и его окрестности, поэтому передовые группы добровольцев направляют туда. Чтобы присоединиться к команде, нужно подать заявку на сайте гумкорпус.рф. Как только информацию обработают, всех желающих добавят в специальный чат "Оперативная рабочая группа ГДК". Заявки обрабатываются вручную, поэтому придётся набраться терпения.
Как только заявку одобрят, можно собираться в дорогу. Гуманитарный добровольческий корпус даже опубликовал рекомендуемый список вещей:
- Рюкзак
- Шапка
- Нательное белье
- Носки
- Тёплые вещи
- Сапоги резиновые
- Тапки (сланцы)
- Дождевик
- Перчатки рабочие
- Перчатки резиновые
- Кружка
- Медикаменты (для себя)
- Спальный мешок (при наличии).
Ранее Life.ru рассказывал, что волонтёры из регионов Уральского федерального округа работают на подтопленных территориях Курганской области. Их помощь нужна в пунктах временного размещения и распределения гумпомощи, некоторые задействованы в укреплении дамб, а другие на лодках патрулируют улицы, оказавшиеся в воде.