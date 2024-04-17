Волонтёрам рассказали, что взять с собой в поездку на затопленные территории

Гуманитарный добровольческий корпус продолжает набор волонтёров для оказания помощи жителям регионов, пострадавших от аномального паводка. Сегодня в эпицентре событий находятся Курган и его окрестности, поэтому передовые группы добровольцев направляют туда. Чтобы присоединиться к команде, нужно подать заявку на сайте гумкорпус.рф. Как только информацию обработают, всех желающих добавят в специальный чат "Оперативная рабочая группа ГДК". Заявки обрабатываются вручную, поэтому придётся набраться терпения.

Как только заявку одобрят, можно собираться в дорогу. Гуманитарный добровольческий корпус даже опубликовал рекомендуемый список вещей:

Рюкзак

Шапка

Нательное белье

Носки

Тёплые вещи

Сапоги резиновые

Тапки (сланцы)

Дождевик

Перчатки рабочие

Перчатки резиновые

Кружка

Медикаменты (для себя)

Спальный мешок (при наличии).