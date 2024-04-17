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Регион
17 апреля, 08:13

Волонтёрам рассказали, что взять с собой в поездку на затопленные территории

Гуманитарный добровольческий корпус продолжает набор волонтёров для оказания помощи жителям регионов, пострадавших от аномального паводка. Сегодня в эпицентре событий находятся Курган и его окрестности, поэтому передовые группы добровольцев направляют туда. Чтобы присоединиться к команде, нужно подать заявку на сайте гумкорпус.рф. Как только информацию обработают, всех желающих добавят в специальный чат "Оперативная рабочая группа ГДК". Заявки обрабатываются вручную, поэтому придётся набраться терпения.

Как только заявку одобрят, можно собираться в дорогу. Гуманитарный добровольческий корпус даже опубликовал рекомендуемый список вещей:

  • Рюкзак
  • Шапка
  • Нательное белье
  • Носки
  • Тёплые вещи
  • Сапоги резиновые
  • Тапки (сланцы)
  • Дождевик
  • Перчатки рабочие
  • Перчатки резиновые
  • Кружка
  • Медикаменты (для себя)
  • Спальный мешок (при наличии).
"Как по волшебной палочке": Пожилая жительница Рубежного поблагодарила волонтёров за наколотые дрова
"Как по волшебной палочке": Пожилая жительница Рубежного поблагодарила волонтёров за наколотые дрова

Ранее Life.ru рассказывал, что волонтёры из регионов Уральского федерального округа работают на подтопленных территориях Курганской области. Их помощь нужна в пунктах временного размещения и распределения гумпомощи, некоторые задействованы в укреплении дамб, а другие на лодках патрулируют улицы, оказавшиеся в воде.

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Life.ru

Марина Калегина
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