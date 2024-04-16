"Как по волшебной палочке": Пожилая жительница Рубежного поблагодарила волонтёров за наколотые дрова
Добровольцы Гумкорпуса больше года оказывают помощь жителям ЛНР
Волонтёры из регионов Уральского федерального округа уже более года усердно работают, оказывая помощь участникам СВО и мирному населению ЛНР и ДНР. Они не остались равнодушными к жизненной ситуации пожилой женщины из города Рубежное. Как рассказала сама жительница, добровольцы всё это время снабжают её гуманитарной помощью и помогают по хозяйству.
Волонтёры Гумкорпуса накололи дрова пожилой жительнице ЛНР. Видео © Telegram / Гуманитарный Добровольческий корпус
"Ханты-Мансийский округ меня полностью взял в опеку, и почти год они (волонтёры) меня опекают. Спасибо большое мальчикам, девочкам, которые приходили. Мне дрова накололи, приносят гуманитарную помощь. Я очень благодарна", — передаёт пресс-служба Гумкорпуса слова благодарности жительницы Рубежного.
На территории Луганской Народной Республики есть штаб добровольцев Гумкорпуса Югры. Таким образом волонтёры могут быть в контакте с жителями постоянно, оперативно решая проблемы.
Life.ru рассказывал, что волонтёры Гумкорпуса помогают не только жителям присоединённых территорий. После начала паводков по всей России добровольцы отправились в подтопленные районы Курганщины. Их помощь нужна в пунктах временного размещения и распределения гумпомощи, некоторые задействованы в укреплении дамб, а другие на лодках патрулируют улицы.
Telegram / Гуманитарный Добровольческий корпус