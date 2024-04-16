"Как по волшебной палочке": Пожилая жительница Рубежного поблагодарила волонтёров за наколотые дрова

Волонтёры из регионов Уральского федерального округа уже более года усердно работают, оказывая помощь участникам СВО и мирному населению ЛНР и ДНР. Они не остались равнодушными к жизненной ситуации пожилой женщины из города Рубежное. Как рассказала сама жительница, добровольцы всё это время снабжают её гуманитарной помощью и помогают по хозяйству.

Волонтёры Гумкорпуса накололи дрова пожилой жительнице ЛНР. Видео © Telegram / Гуманитарный Добровольческий корпус

"Ханты-Мансийский округ меня полностью взял в опеку, и почти год они (волонтёры) меня опекают. Спасибо большое мальчикам, девочкам, которые приходили. Мне дрова накололи, приносят гуманитарную помощь. Я очень благодарна", — передаёт пресс-служба Гумкорпуса слова благодарности жительницы Рубежного.

На территории Луганской Народной Республики есть штаб добровольцев Гумкорпуса Югры. Таким образом волонтёры могут быть в контакте с жителями постоянно, оперативно решая проблемы.