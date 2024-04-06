"Наконец пришла Россия": Жители Авдеевки встретили волонтёров Народного фронта с гумпомощью
Руководитель исполкома Народного фронта приехал в освобождённую Авдеевку
Представители Народного фронта раздали гуманитарную помощь жителям освобождённой Авдеевки в Донецкой Народной Республике. На место прибыл руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов вместе с волонтёрами президентского движения.
Жители Авдеевки встретили волонтёров Народного фронта. Видео © Предоставлено Life.ru
"Уже полтора месяца волонтёры Народного фронта приезжают в Авдеевку к нашим жителям. Сегодня местные уже начинают получать паспорта. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, люди живут и будут здесь жить", — рассказал Кузнецов.
Команда Народного фронта на регулярной основе помогает новоиспечённым россиянам, доставляя самые необходимые вещи. Сегодня волонтёры привезли жителям продукты питания, тёплую одежду, генераторы, бензин, а также сим-карты и газеты. По словам местных, российские добровольцы их "закормили".
Также волонтёры подарили одному из горожан гитару, так как его пострадала во время обстрелов. Теперь молодой человек будет встречать гостей-волонтёров с музыкой. Кстати, такое приветствие сегодня уже организовала скрипачка Мария Андреева: она дала для местных камерный концерт.
"Спасибо за гитару, до слёз рад! Наконец пришла Россия, я получил паспорт, я русский, ощущаю себя русским — и вот теперь я дома", — сказал молодой человек.
Напомним, 17 февраля 2024 года освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за населённый пункт шли ещё с начала СВО. В конце марта министр обороны Сергей Шойгу наградил медалью генерал-полковника Андрея Мордвичёва, который руководил операцией. Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Life.ru сравнил это событие с победой на Курской дуге.
Предоставлено Life.ru