Представители Народного фронта раздали гуманитарную помощь жителям освобождённой Авдеевки в Донецкой Народной Республике. На место прибыл руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов вместе с волонтёрами президентского движения.

Жители Авдеевки встретили волонтёров Народного фронта. Видео © Предоставлено Life.ru

"Уже полтора месяца волонтёры Народного фронта приезжают в Авдеевку к нашим жителям. Сегодня местные уже начинают получать паспорта. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, люди живут и будут здесь жить", — рассказал Кузнецов.

Команда Народного фронта на регулярной основе помогает новоиспечённым россиянам, доставляя самые необходимые вещи. Сегодня волонтёры привезли жителям продукты питания, тёплую одежду, генераторы, бензин, а также сим-карты и газеты. По словам местных, российские добровольцы их "закормили".

Также волонтёры подарили одному из горожан гитару, так как его пострадала во время обстрелов. Теперь молодой человек будет встречать гостей-волонтёров с музыкой. Кстати, такое приветствие сегодня уже организовала скрипачка Мария Андреева: она дала для местных камерный концерт.