Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 06:52

"Смотри, какой толстенький": В затопленном парке Кургана замечен "царь-бобр"

В Кургане сняли на видео огромного бобра, приплывшего в Центральный парк

В затопленном из-за паводков Центральном парке Кургана сняли настоящего "царя-бобра". Огромный грызун спокойно плавал у берега, не обращая внимания на изумлённых людей. Их эмоции — на видео из Сети.

В Кургане сняли огромного бобра, приплывшего в Центральный парк. Видео © Telegram / "Короче, Курган"

Как пишет URA.ru, бобра заметили вечером 19 апреля. Подобравшись к берегу, он развернулся и быстро ушёл под воду.

Объявлен общероссийский сбор волонтёров для помощи подтопленным Кургану и Тюмени
Объявлен общероссийский сбор волонтёров для помощи подтопленным Кургану и Тюмени

Тем временем уровень воды в реке Тоболе у административного центра региона уже перешагнул за десять метров, в то время как критическая отметка — всего 850 сантиметров. Эвакуировано более 15 тысяч человек, подтопленными остаются 1941 жилой дом и 3380 дачных участков в 29 населённых пунктах. Ожидается, что стихия достигнет пика через два-три дня.

Обложка ©

Unsplash / Šárka Krňávková

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Паводки в России
  • Интересное
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров