"Смотри, какой толстенький": В затопленном парке Кургана замечен "царь-бобр"
В Кургане сняли на видео огромного бобра, приплывшего в Центральный парк
В затопленном из-за паводков Центральном парке Кургана сняли настоящего "царя-бобра". Огромный грызун спокойно плавал у берега, не обращая внимания на изумлённых людей. Их эмоции — на видео из Сети.
В Кургане сняли огромного бобра, приплывшего в Центральный парк. Видео © Telegram / "Короче, Курган"
Как пишет URA.ru, бобра заметили вечером 19 апреля. Подобравшись к берегу, он развернулся и быстро ушёл под воду.
Тем временем уровень воды в реке Тоболе у административного центра региона уже перешагнул за десять метров, в то время как критическая отметка — всего 850 сантиметров. Эвакуировано более 15 тысяч человек, подтопленными остаются 1941 жилой дом и 3380 дачных участков в 29 населённых пунктах. Ожидается, что стихия достигнет пика через два-три дня.
Unsplash / Šárka Krňávková