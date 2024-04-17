Путин: Ущерб от паводков должен оцениваться немедленно, без пауз

Президент РФ Владимир Путин призвал комиссии оценивать нанесённый паводками ущерб без задержек, как только из регионов сходит вода. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, заслушав доклад главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.