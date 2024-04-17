Путин: Ущерб от паводков должен оцениваться немедленно, без пауз
Обстановка в Оренбургской области. Фото © Life.ru / Илья Исаев
Президент РФ Владимир Путин призвал комиссии оценивать нанесённый паводками ущерб без задержек, как только из регионов сходит вода. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, заслушав доклад главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.
"Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя! Чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссии должны работать", — указал российский лидер.
Также в ходе совещания президент отметил, что находится всегда на связи с главой МЧС по ситуации с паводками. Напомним, Куренков лично следит за ситуацией в затопленных областях, в некоторые приезжает с рабочим визитом. Так, например, недавно он в третий раз с начала паводка прилетел в Оренбуржье. А министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сегодня прибыл в Томск, чтобы оценить масштабы ущерба.