Путин заверил, что сил для ликвидации последствий паводков в регионах достаточно

Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным, региональным и местным властям оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ему доложили, что сил и средств для ликвидации последствий буйства стихии достаточно.

"По поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно, спасатели вместе с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, волонтёрами, добровольцами действуют профессионально и слаженно", — сказал российский президент на совещании по ликвидации последствий паводков.