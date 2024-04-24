Путин заверил, что сил для ликвидации последствий паводков в регионах достаточно
Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным, региональным и местным властям оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ему доложили, что сил и средств для ликвидации последствий буйства стихии достаточно.
"По поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно, спасатели вместе с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, волонтёрами, добровольцами действуют профессионально и слаженно", — сказал российский президент на совещании по ликвидации последствий паводков.
Путин заметил, что нужно будет детально оценить и скорректировать размеры компенсационных выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Это касается и единовременных выплат, и помощи в связи с частичной или полной утратой имущества. Глава государства подчеркнул, что подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов.
Как уже сообщал Life.ru, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях. К настоящему моменту затопленными остаются 14,8 тысячи жилых домов, 29,9 тысячи земельных участков с жилыми домами, 74 моста и 100 автодорог в 30 регионах. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.
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