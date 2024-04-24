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Генпрокурор пообещал привлечь к ответу виновных в масштабном паводке в России

24 апреля, 10:47
Паводки в России. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводки в России. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабных паводках в регионах России.

"Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных", — сказал Краснов во время отчёта в Совете Федерации.

Генпрокурор сообщил, что паводок достиг таких масштабов из-за отсутствия достоверной информации о показателях притока воды, что не позволило предотвратить затопление населённых пунктов.

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Как уже сообщал Life.ru, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях. К настоящему моменту затопленными остаются 14,8 тысячи жилых домов, 29,9 тысячи земельных участков с жилыми домами, 74 моста и 100 автодорог в 30 регионах. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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