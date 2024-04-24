Генпрокурор пообещал привлечь к ответу виновных в масштабном паводке в России
Паводки в России. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабных паводках в регионах России.
"Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных", — сказал Краснов во время отчёта в Совете Федерации.
Генпрокурор сообщил, что паводок достиг таких масштабов из-за отсутствия достоверной информации о показателях притока воды, что не позволило предотвратить затопление населённых пунктов.
Как уже сообщал Life.ru, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях. К настоящему моменту затопленными остаются 14,8 тысячи жилых домов, 29,9 тысячи земельных участков с жилыми домами, 74 моста и 100 автодорог в 30 регионах. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.