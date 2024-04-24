Генпрокурор пообещал привлечь к ответу виновных в масштабном паводке в России

Генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабных паводках в регионах России.

"Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных", — сказал Краснов во время отчёта в Совете Федерации.