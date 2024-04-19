"Работа над ошибками": Шаман рассказала, почему на Россию обрушились паводки

Для чего они нам посланы? Для того чтобы переделывать все работы, которые люди сделали неправильно. Нужна работа над ошибками, раз уж человек это всё сделал неграмотно. Мы же смотрим на ситуацию не только в связи с паводками, а вообще, это как знак для нашей страны. То есть если мы на что-то смотрели, так сказать, вполглаза, то теперь уже нужно конкретно взяться.