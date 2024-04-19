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"Работа над ошибками": Шаман рассказала, почему на Россию обрушились паводки

19 апреля, 13:57
Паводки в России. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводки в России. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Масштабное весеннее половодье послано России для "работы над ошибками", считает шаман Елена Батыр. По словам собеседницы Life.ru, разрешить ситуацию хоть и будет трудно, но всё завершится благополучно.

Для чего они нам посланы? Для того чтобы переделывать все работы, которые люди сделали неправильно. Нужна работа над ошибками, раз уж человек это всё сделал неграмотно. Мы же смотрим на ситуацию не только в связи с паводками, а вообще, это как знак для нашей страны. То есть если мы на что-то смотрели, так сказать, вполглаза, то теперь уже нужно конкретно взяться.

Елена Батыр

Шаман

Для чего они нам посланы? Для того чтобы переделывать все работы, которые люди сделали неправильно. Нужна работа над ошибками, раз уж человек это всё сделал неграмотно. Мы же смотрим на ситуацию не только в связи с паводками, а вообще, это как знак для нашей страны. То есть если мы на что-то смотрели, так сказать, вполглаза, то теперь уже нужно конкретно взяться.
Для чего они нам посланы? Для того чтобы переделывать все работы, которые люди сделали неправильно. Нужна работа над ошибками, раз уж человек это всё сделал неграмотно. Мы же смотрим на ситуацию не только в связи с паводками, а вообще, это как знак для нашей страны. То есть если мы на что-то смотрели, так сказать, вполглаза, то теперь уже нужно конкретно взяться.

Также, как считает шаман, ситуация с половодьем дана, чтобы перестать откладывать дела на потом. И речь идёт не только о самой ситуации с паводком и его ликвидацией — смысл более широк, говорит Батыр. При этом она не исключила, что будут новые паводки, но уже не такие страшные, как сегодня.

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Как уже сообщал Life.ru, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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