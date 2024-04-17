"Не надо так о людях": Путин сделал замечание губернатору за слова об "упёртых" тюменцах

Президент России Владимир Путин на совещании по паводковой ситуации сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который сообщил, что из зоны подтопления отказываются эвакуироваться самые "упёртые" жители. Глава государства призвал не говорить так о людях — лучше дать им уверенность, что с их оставленным имуществом всё будет хорошо.

"Вы сказали, что остались самые упёртые. Не надо так о людях, не смешно. Я понимаю, что вы все устали, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за своё имущество, свои дома. Надо, чтобы поверили в то, что всё будет надёжно обеспечено", — подчеркнул Владимир Путин.

Путин сделал замечание губернатору Моору за слова об "упёртых" тюменцах. Видео © Life.ru