"Чего так мало?": Путин отчитал чиновников из-за выплат пострадавшим от паводков Путин возмутился, что только 10% пострадавших от паводков получили выплаты 24 апреля, 12:23 Владимир Путин высказался о помощи пострадавшим от паводков. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин возмутился тому, что только 10% пострадавших от паводков в каждом регионе получили финансовую помощь. Неудобный вопрос он напрямую задал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру в ходе совещания по видеосвязи.

Владимир Путин возмутился числу обработанных заявлений пострадавших в результате паводков граждан. Видео © Life.ru

"В Оренбургской области принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано 46 тысяч! Чуть более 10%. И во всех субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало?" — спросил глава государства.

Паслер попытался оправдаться, что заявления подаёт всё население региона, а не только жители подтопленных территорий. Но Путин возмутился ещё больше: "Подают люди, которые не попали в зону паводка? Но тогда зачем вы принимаете эти заявления?!"

Президент объяснил, что если заявление уже принято, гражданин ждёт на него реакции и выплат. Путин потребовал от оренбургских властей разобраться в ситуации и навести порядок в системе оказания помощи пострадавшим, чтобы жители понимали, кто и на что имеет право.

Авторы Татьяна Миссуми