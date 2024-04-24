"Чего так мало?": Путин отчитал чиновников из-за выплат пострадавшим от паводков
Путин возмутился, что только 10% пострадавших от паводков получили выплаты
Владимир Путин высказался о помощи пострадавшим от паводков. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин возмутился тому, что только 10% пострадавших от паводков в каждом регионе получили финансовую помощь. Неудобный вопрос он напрямую задал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру в ходе совещания по видеосвязи.
Владимир Путин возмутился числу обработанных заявлений пострадавших в результате паводков граждан. Видео © Life.ru
"В Оренбургской области принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано 46 тысяч! Чуть более 10%. И во всех субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало?" — спросил глава государства.
Паслер попытался оправдаться, что заявления подаёт всё население региона, а не только жители подтопленных территорий. Но Путин возмутился ещё больше: "Подают люди, которые не попали в зону паводка? Но тогда зачем вы принимаете эти заявления?!"
Президент объяснил, что если заявление уже принято, гражданин ждёт на него реакции и выплат. Путин потребовал от оренбургских властей разобраться в ситуации и навести порядок в системе оказания помощи пострадавшим, чтобы жители понимали, кто и на что имеет право.
Напомним, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — произошли паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях. Сейчас затопленными остаются 14,8 тысячи жилых домов, 29,9 тысячи земельных участков граждан, 74 моста и 100 автодорог в 30 регионах. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ можно узнать на Life.ru по этой ссылке.