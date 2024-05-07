Путин издал новые "майские указы"

Президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Документ опубликован вечером во вторник, 7 мая, на сайте Кремля.

Напомним, что в мае 2018 года Владимир Путин также издал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период, то есть до нынешнего 2024 года. Речь в нём шла об осуществлении прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличении численности населения страны, повышении уровня жизни граждан, создании комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.