Путин издал новые "майские указы"
Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ" на период до 2030 года
Президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Документ опубликован вечером во вторник, 7 мая, на сайте Кремля.
В документе определены следующие национальные цели развития Российской Федерации:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Напомним, что в мае 2018 года Владимир Путин также издал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период, то есть до нынешнего 2024 года. Речь в нём шла об осуществлении прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличении численности населения страны, повышении уровня жизни граждан, создании комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Life.ru