Политолог в день инаугурации Путина назвал слагаемые его легитимности

Значение инаугурации Владимира Путина огромное, ведь россияне сделали свой выбор, оказав президенту колоссальную поддержку на выборах. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Он напомнил, что на президентских выборах 2024 года был зафиксирован самый высокий результат как по явке — 77 с половиной почти процентов, так и по показателям — за Владимира Путина 87,3% голосов. Со слов Данилина, это уникальный результат, он демонстрирует консолидацию российского общества, объединение вокруг тех задач и целей, которые поставил перед страной Владимир Путин.

Важно, что жители страны голосовали, зная программу Путина на 6 лет. Чёткий реалистичный план развития страны был высказан главой государства в ходе Послания Федеральному собранию. Были анонсированы пять национальных проектов, среди которых кадры, молодёжь, семья, экономика данных, продолжительная и активная жизнь. Основное внимание в ходе шестилетки президент намерен уделять вопросам внутреннего развития страны, улучшению социальной инфраструктуры, строительству детских садов, университетов, кампусов, поликлиник, росту минимального размера оплаты труда, то есть социальному развитию. И эти цели и задачи не зависят от признания или непризнания нашего выбора со стороны Запада. Политолог Павел Данилин

Легитимность Путина собеседник Life.ru назвал неоспоримой. Это подтверждается в том числе огромным количеством международных наблюдателей — 1115 представителей из 129 стран мира. В пользу этого факта говорит и практически полное отсутствие нарушений — 459 обращений о нарушениях зафиксированы Центризбиркомом за время кампании, за время всех трёх дней голосования.

"И вот эта тотальная поддержка со стороны граждан России, это референдумное голосование за президента, это выражение как поддержки его курса, так и поддержки нашего стремления к обеспечению нашего российского суверенитета", — заявил Данилин в беседе с Life.ru.











