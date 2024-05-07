Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году
Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
Президент России Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. К 2030 году этот показатель должен вырасти не менее чем в два раза — до 35 тысяч рублей. Об этом говорится в указе главы государства.
"Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц", — говорится в документе.
Уточняется, что такой целевой показатель будет характеризовать выполнение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".
Напомним, вечером 7 мая после инаугурации Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ" на период до 2030 года. В частности, президент поручил увеличить продолжительность жизни и рождаемость в России, а также обеспечить не менее 33 квадратов жилья на россиянина к 2030 году.
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