Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. К 2030 году этот показатель должен вырасти не менее чем в два раза — до 35 тысяч рублей. Об этом говорится в указе главы государства.

"Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц", — говорится в документе.