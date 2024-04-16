В России может измениться размер минимального оклада

В России может измениться минимальная тарифная ставка заработной платы. Фракция "Справедливая Россия – За правду" подготовила законопроект, согласно которому она будет составлять сумму не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат, достойно оплачивать труд, воспитывать профессиональные, квалифицированные кадры", — пишут "Известия" со ссылкой на законопроект.