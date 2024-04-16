В России может измениться размер минимального оклада
В России предложили установить размер минимального оклада не ниже МРОТ
В России может измениться минимальная тарифная ставка заработной платы. Фракция "Справедливая Россия – За правду" подготовила законопроект, согласно которому она будет составлять сумму не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат, достойно оплачивать труд, воспитывать профессиональные, квалифицированные кадры", — пишут "Известия" со ссылкой на законопроект.
Как следует из документа, на сегодняшний день в России существует множество предприятий, в которых размеры тарифных ставок ниже МРОТ. Эксперты подсчитали, что с таким начислением зарплаты сталкивается свыше 700 тысяч граждан нашей страны. Планируется, что инициатива изменит ситуацию — и работники станут получать зарплату не меньше МРОТ, не учитывая различные премии, выплаты и надбавки.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал о том, россияне из каких регионов получают больше всего. Оказалось, что самая высокая зарплата у жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. В первом, например, сотрудники получают около 130 тысяч рублей в месяц. Во втором — можно рассчитывать на выплаты чуть поменьше. Между тем премьер Михаил Мишустин недавно заявлял, что в нашей стране существенно увеличилась зарплата. Однако для тех, кто до сих пор не может добиться повышения, Life.ru рассказывал, как стоит действовать. Самое главное, перед тем, как идти просить у начальства надбавку, необходимо чётко обосновать свой запрос.
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