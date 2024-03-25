Названы регионы России с самой высокой зарплатой в малых городах Лидером регионов по уровню доходов в малых городах стал ЯНАО 25 марта, 14:25 Регионы РФ сравнили по уровню зарплаты. Обложка © freepik

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа заняли первые позиции в перечне российских регионов с высоким уровнем зарплаты в малых населённых пунктах. Об этом говорит исследование, проведённое РИА "Новости".

Регионы сравнивались по тому, сколько стандартных наборов товаров и услуг можно купить на одну зарплату. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя чистая зарплата в прошлом году оказалась на уровне 128 тысяч рублей в месяц. Вторая строчка — за Ненецким автономным округом (118 тысяч рублей). Третья — за Магаданской областью. Далее идут Ханты-Мансийский округ и Чукотка.

Многие из указанных регионов задействованы в нефте- газодобывающей отрасли. А вот Амурская область, занявшая восьмое место в рейтинге, показала хороший результат по зарплате благодаря космическим проектам, среди которых космодром Восточный. Также в десятке оказались Якутия, Сахалинская, Иркутская и Мурманская области.

В конце списка идут Чечня и Ингушетия, где на одну зарплату невозможно приобрести более пары-тройки стандартных продуктовых наборов. Также специалисты сравнили номинальные показатели доходов в провинциальных городах. Лучше всего дела обстоят на Чукотке, в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Ненецком округах, Якутии, на Камчатке. В этих шести регионах зарплата колеблется от 103 тысяч рублей до 136 тысяч.

Ранее Life.ru писал, что информация о доходах сотрудника является коммерческой тайной предприятия, поэтому позвонить в бухгалтерию и выяснить размер заработной платы супруга не представляется возможным. Зато суд может сделать запрос и узнать необходимые сведения, например в случае бракоразводного процесса.

Авторы Татьяна Миссуми