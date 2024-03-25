Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Названы регионы России с самой высокой зарплатой в малых городах

Лидером регионов по уровню доходов в малых городах стал ЯНАО

25 марта, 14:25
Регионы РФ сравнили по уровню зарплаты. Обложка © freepik

Регионы РФ сравнили по уровню зарплаты. Обложка © freepik

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа заняли первые позиции в перечне российских регионов с высоким уровнем зарплаты в малых населённых пунктах. Об этом говорит исследование, проведённое РИА "Новости".

Регионы сравнивались по тому, сколько стандартных наборов товаров и услуг можно купить на одну зарплату. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя чистая зарплата в прошлом году оказалась на уровне 128 тысяч рублей в месяц. Вторая строчка — за Ненецким автономным округом (118 тысяч рублей). Третья — за Магаданской областью. Далее идут Ханты-Мансийский округ и Чукотка.

Многие из указанных регионов задействованы в нефте- газодобывающей отрасли. А вот Амурская область, занявшая восьмое место в рейтинге, показала хороший результат по зарплате благодаря космическим проектам, среди которых космодром Восточный. Также в десятке оказались Якутия, Сахалинская, Иркутская и Мурманская области.

В конце списка идут Чечня и Ингушетия, где на одну зарплату невозможно приобрести более пары-тройки стандартных продуктовых наборов. Также специалисты сравнили номинальные показатели доходов в провинциальных городах. Лучше всего дела обстоят на Чукотке, в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Ненецком округах, Якутии, на Камчатке. В этих шести регионах зарплата колеблется от 103 тысяч рублей до 136 тысяч.

Внушительные зарплаты экипажа атомных субмарин раскрыли в День моряка-подводника
Внушительные зарплаты экипажа атомных субмарин раскрыли в День моряка-подводника

Ранее Life.ru писал, что информация о доходах сотрудника является коммерческой тайной предприятия, поэтому позвонить в бухгалтерию и выяснить размер заработной платы супруга не представляется возможным. Зато суд может сделать запрос и узнать необходимые сведения, например в случае бракоразводного процесса.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!