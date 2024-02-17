Россиянкам объяснили, могут ли они узнать зарплату мужа через бухгалтерию
Адвокат Самарина: Узнать у работодателя о доходах супруга можно только через суд
Информация о доходах сотрудника является коммерческой тайной предприятия, поэтому позвонить в бухгалтерию и выяснить размер заработной платы супруга не представляется возможным. Об этом aif.ru рассказала адвокат Ольга Самарина.
"Эти сведения не предоставляются по звонку супруги. Более того, даже если она направит в адрес работодателя письменный запрос, информацию ей не дадут", — объяснила она, добавив, что, если данные будут разглашены, сотрудник может обратиться с жалобой в Роструд и прокуратуру, а также обжаловать действия нанимателя в суде.
Законным способом узнать доход супруга возможно лишь в том случае, если запущен судебный процесс, например, по алиментам или разделу общего имущества. Если суд удовлетворит ходатайство об истребовании данных о зарплате, работодатель предоставит справку 2-НДФЛ за определённый период с указанием должности человека и размера его оклада.
А ранее россиянам рассказали, как дать взаймы и не лишиться денег навсегда. По словам финансового аналитика, одалживать можно лишь ту сумму, которую не жаль потерять.
Freepik / gpointstudio