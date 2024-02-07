Россиянам рассказали, как дать другу взаймы и не лишиться денег навсегда
Эксперт Беляев: Одолжить знакомому можно лишь ту сумму, которую не жаль потерять
Многолетняя дружба не является гарантией того, что знакомый вернёт взятую в долг денежную сумму, предупредил финансовый аналитик Михаил Беляев. Эту мысль нужно держать в голове, когда речь зайдёт об очередном займе, поделился он с "Москвой 24".
"Считается, что взаймы можно давать сумму, которую человек не боится потерять, с которой он готов расстаться. Потому что, к сожалению, часто многие люди берут деньги легко, но отдают их с очень большим трудом", — рассказал экономист.
Чтобы обезопасить себя, кандидат наук посоветовал зафиксировать факт передачи денег на бумаге, которая в случае необходимости станет весомым доказательством в суде. Расписка должна содержать паспортные данные заёмщика, взятую в долг сумму, а также срок её возвращения.
А вот чего категорически нельзя делать, так это брать для другого человека кредит. Нередки случаи, когда после получения денег знакомый обрывает все контакты и оставляет бывшего друга в финансовой кабале, заключил Беляев.
Свой опыт в деле распоряжения финансами важно не только приумножать, но и передавать подрастающему поколению. Ребёнок быстро научится копить деньги, если увидит это на личном примере, рассказывал Life.ru ранее.
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