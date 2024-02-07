Россиянам рассказали, как дать другу взаймы и не лишиться денег навсегда

Многолетняя дружба не является гарантией того, что знакомый вернёт взятую в долг денежную сумму, предупредил финансовый аналитик Михаил Беляев. Эту мысль нужно держать в голове, когда речь зайдёт об очередном займе, поделился он с "Москвой 24".

"Считается, что взаймы можно давать сумму, которую человек не боится потерять, с которой он готов расстаться. Потому что, к сожалению, часто многие люди берут деньги легко, но отдают их с очень большим трудом", — рассказал экономист.

Чтобы обезопасить себя, кандидат наук посоветовал зафиксировать факт передачи денег на бумаге, которая в случае необходимости станет весомым доказательством в суде. Расписка должна содержать паспортные данные заёмщика, взятую в долг сумму, а также срок её возвращения.

А вот чего категорически нельзя делать, так это брать для другого человека кредит. Нередки случаи, когда после получения денег знакомый обрывает все контакты и оставляет бывшего друга в финансовой кабале, заключил Беляев.