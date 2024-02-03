Экономист предупредила о риске инвестиций в украшения

Многие думают, что золото — одно из средств, помогающих сохранить сбережения во время кризиса и в период турбулентности в экономике. Но инвестиция в золото и покупка украшений — это не одно и то же. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

"Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если рассматривать такой способ вложения средств, следует помнить, что не все они способны вырасти в цене со временем. Однажды купив изделие, вы уже никогда не продадите его по цене нового", — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Проданова добавила, что любое золотое украшение для ломбарда — это всего лишь лом, поэтому и цена соответствующая. С годами мода меняется, и купленный комплект через некоторое время может не вызвать никакого интереса у покупателя. Сейчас рынок золотых изделий очень низколиквидный и характеризуется длительным периодом окупаемости, заключила эксперт.