Эксперт объяснила, чем лучше чистить ювелирные украшения, чтобы продлить их жизнь

Своевременная чистка и постоянный уход помогут продлить жизнь украшениям и обеспечить им статус семейных реликвий. Об этом рассказала эксперт Елена Ракутина.

"Все виды украшений заслуживают аккуратного обращения: снятие и очистка после носки, а также хранение в специальных футлярах. При отсутствии должного ухода со временем любой металл может потускнеть. Нужно регулярно чистить серебряные и позолоченные украшения — и лучше всего это делать сухой фланелью, замшей или тряпочкой из сукна", — отметила в беседе с "Газетой.ru" специалист холдинга Sokolov.

Эксперт добавила, что это позволит восстановить блеск огранки.

Помимо того, украшения нужно обязательно снимать при занятиях спортом и взаимодействии с химикатами, так как они могут поцарапаться или деформироваться, из-за чего из металла может выпасть камень, пояснила Ракутина.

Использование моющих средств может привести к появлению пятен или изменению цвета металла из-за окисления. Аналогичным действием могут обладать тональные крема, лосьоны для загара, парфюм и другие бьюти-средства, указала специалист. Поэтому надевать украшения стоит лишь после нанесения и высыхания косметики и парфюмерии. Эксперт также порекомендовала хранить драгоценности в индивидуальном футляре или кейсе.