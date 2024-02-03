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3 февраля, 14:48

Эксперт объяснила, чем лучше чистить ювелирные украшения, чтобы продлить их жизнь

Эксперт Ракутина посоветовала чистить ювелирные украшения сухой фланелью

Эксперт Ракутина: ювелирные украшения нужно хранить в футляре. Обложка © Freepik / Vecstock

Эксперт Ракутина: ювелирные украшения нужно хранить в футляре. Обложка © Freepik / Vecstock

Своевременная чистка и постоянный уход помогут продлить жизнь украшениям и обеспечить им статус семейных реликвий. Об этом рассказала эксперт Елена Ракутина.

"Все виды украшений заслуживают аккуратного обращения: снятие и очистка после носки, а также хранение в специальных футлярах. При отсутствии должного ухода со временем любой металл может потускнеть. Нужно регулярно чистить серебряные и позолоченные украшения — и лучше всего это делать сухой фланелью, замшей или тряпочкой из сукна", — отметила в беседе с "Газетой.ru" специалист холдинга Sokolov.

Эксперт добавила, что это позволит восстановить блеск огранки.

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Помимо того, украшения нужно обязательно снимать при занятиях спортом и взаимодействии с химикатами, так как они могут поцарапаться или деформироваться, из-за чего из металла может выпасть камень, пояснила Ракутина.

Использование моющих средств может привести к появлению пятен или изменению цвета металла из-за окисления. Аналогичным действием могут обладать тональные крема, лосьоны для загара, парфюм и другие бьюти-средства, указала специалист. Поэтому надевать украшения стоит лишь после нанесения и высыхания косметики и парфюмерии. Эксперт также порекомендовала хранить драгоценности в индивидуальном футляре или кейсе.

Ранее Life.ru рассказывал, как выбрать украшения для офиса, не навредив стилю. Есть одно золотое правило.

Евгения Мосс
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