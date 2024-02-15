С 1 марта повысят зарплаты: Кто будет получать больше и на сколько С 1 марта сотрудникам целого ряда компаний по всей стране повысят зарплату. Предприятия уже анонсировали размеры прибавок. При этом, на рынке труда наметилось несколько новых трендов, которые повлияют на суммы окладов. Кому сделают прибавку и сколько она составит? 14 февраля, 21:42 С 1 марта многие крупные компании повысят зарплаты. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Какие новые тренды наметились на рынке труда

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 53% россиян хотя бы раз отказывались от трудоустройства после успешно пройденного собеседования. Опыт отклонения джоб-оферов имеется у 48% опрошенных сотрудников до 34 лет и 56% старше 35 лет. Интересно, что люди с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц отказываются от работы чаще тех, кто получает меньше.

Работодатели и кадровики отметили, что такая ситуация во многом связана с тем, что люди становятся более требовательными к месту работы. В свою очередь повышение запросов сотрудников обусловлено главным трендом на рынке труда – системным повышением зарплат. В частности, многие крупные компании в регионах уже анонсировали масштабные индексации с 1 марта. Есть предприятия, которые стали повышать оклады по несколько раз в год.

Сервисный инженер Роман Шарапов во время диагностики оборудования. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Так, представители автомобильного завода в Ульяновске сообщили, что с 1 марта повысят оклады и тарифные ставки на 10%. Не лишним будет напомнить, что в прошлом году сотрудникам там уже поднимали зарплату на 20%. Рост зарплат напрямую связан с увеличением выпуска автомобилей.

Индексацию зарплаты с 1 марта на 7,31% сделает тракторный завод в Челябинске. Кстати, в апреле прошлого года зарплату работникам повышали на 30%. В среднем же зарплаты сотрудников там в 2024 году составят порядка 100 тысяч рублей. В Липецке с 1 марта повысят зарплаты нянечкам, тренерам и водителям скорой помощи.

- Повышение зарплат с 1 марта пройдет на многих предприятиях. Это связано и с общими трендами на рынке и с индексацией в рамках инфляции за прошлый год, - пояснил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

Кстати, как сообщили в ГУ Банка России по ЦФО, годовая инфляция в Центральном федеральном округе (ЦФО) в декабре 2023 года снизилась и составила 7,41%. Для сравнения в ноябре она была 7,58% в ноябре. В целом по России инфляция тоже снизилась и составила 7,42% после 7,48% в ноябре.

Сейчас идет общее повышение заработных плат работников бюджетной сферы. Кроме того, увеличился доход у нишевых специалистов отраслей, где есть кадровый дефицит. Это высококлассные специалисты строительной и IT-отраслей, инженеры узкой направленности в добывающей промышленности. Таких специалистов будут продолжать переманивать на лучшие условия, что приведет к последовательному росту их зарплатных ожиданий. Так охарактеризовал обстановку на рынке основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

- С 1 марта в регионах России повысят зарплаты для некоторых категорий бюджетников. Во многих отраслях наблюдается дефицит кадров и борьба работодателей за сильных специалистов. Поэтому предприниматели вынуждены повышать зарплаты и разрабатывать бонусные программы, чтобы удержать и привлечь персонал. Например, в сфере строительства зарплаты растут очень быстро. В некоторых отделах мы повысили зарплаты на 33%, а также увеличили бонусы на 10%, - рассказал генеральный директор ГК «СтройСинтез» Виктор Лукин.

У кого сейчас самые высокие зарплаты

По словам Виктора Лукина, довольно сильно на зарплату влияет курс валют, который снизился на 30%. Вследствие чего иностранные специалисты, которые работают в России, поднимают свои цены, чтобы сохранить доход в долларах. Если говорить о строительстве, то это ведет к увеличению стоимости отделочных работ практически в полтора раза.

- Самые высокие зарплаты в России получают продавцы, которые работают на проценте от продаж. Они могут зарабатывать в два-три раза больше, чем руководители некоторых направлений. Также хорошо оплачиваются руководители узких специализаций, где требуется детальный контроль и проверка. Их зарплата может достигать 150–300 тысяч рублей. Но не все компании могут платить такие суммы. Многие сотрудники, которые работают на одном месте по 10–15 лет, не просят повышения зарплаты, а довольствуются индексацией, - добавил Виктор Лукин.

В то же время, по его словам, на рынке труда есть большой спрос на доставщиков, которые могут получать 160–180 тысяч рублей. Это вызывает недоумение у других работников, которые считают, что их работа сложнее и напряженнее. Они часто меняют места работы, если им предлагают большие ставки.

- В условиях дефицита кадров на рынке труда компании активно привлекают персонал, повышая уровень предлагаемых зарплат и переманивая сотрудников у конкурентов. Этот тренд оказал больше влияние на рынок в прошлом году, и мы видим его дальнейшее развитие в 2024. При этом коммерческие компании вынуждены конкурировать не только друг с другом и бизнесом из смежных областей экономики, но и с госорганизациями, которые также заинтересованы в привлечении новых людей. Речь идет о бюджетных структурах, обрабатывающей промышленности, новых проектах в сфере импортозамещения, где также периодически повышают зарплаты, - рассказала директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова.

Она пояснила, что наибольший рост доходов будет у тех работников, которые сейчас наиболее востребованы: это представители инженерно-технических специальностей, квалифицированные и неквалифицированные рабочие. Если говорить конкретно по позициям, то это инженеры-проектировщики, главные инженеры проектов, архитекторы, конструкторы, технологи, операторы-наладчики. Работодатели постоянно в поисках самого разного персонала, от узкоспециализированных профессионалов до водителей большегрузов и курьеров. Также остается высокий спрос на IT-специалистов, большой интерес к специалистам со знанием законов о безопасности данных, опытом анти-мошенничества, обеспечения кибер-безопасности.

Наталья Щербакова обратила внимание, что повышение зарплаты может быть хорошим способом привлечения сотрудников, но не является эффективным инструментом их удержания. Новая зарплата радует персонал краткий период времени, после чего начинает восприниматься само-собой разумеющаяся. Многим людям, особенно представителям молодого поколения, очень важно содержание работы, профессиональный рост, дополнительные знания, отношения с руководством, атмосфера в коллективе. Именно сочетание материальной и нематериальной мотивации поддерживает вовлеченность персонала на должном уровне, обеспечивает лояльность команды и позволяет сохранить текучесть кадров на минимальном уровне. При этом удержание людей обходится намного дешевле, чем привлечение.

- На рынке труда в 2024 году отмечается значительный спрос на профессионалов в области искусственного интеллекта, дата-сайентистов, менеджеров по IT-продажам и маркетологов. Этот тренд свидетельствует о значимости и востребованности данных специализаций в современном бизнесе. Специалисты по искусственному интеллекту играют ключевую роль в разработке и внедрении инновационных решений, обеспечивая компаниям конкурентное преимущество на рынке. Дата-сайентисты востребованы для анализа данных и выявления важных тенденций, что позволяет компаниям принимать обоснованные стратегические решения, - рассказала HR-директор ИТ-компании «Аметист Кэпитал» Валентина Маркина.

Повысят зарплату IT-специалистам. Фото © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Она добавила, что менеджеры по IT-продажам несут ответственность за успешное продвижение продуктов и услуг в сфере информационных технологий, что является критически важным в условиях растущей конкуренции. Маркетологи, в свою очередь, играют ключевую роль в формировании имиджа бренда и эффективной коммуникации с целевой аудиторией. Таким образом, рост спроса на данные профессии отражает стремление компаний к инновациям, эффективному управлению данными и успешной маркетинговой стратегии в современной экономике.

- Сохраняется интерес к IT специалистам, однако, не на таком уровне, как год назад. Сюда же можно отнести представителей технических специальностей, инженеров, разработчиков, специалистов по работе с промышленным оборудованием. Именно по этим направлениям стоит ожидать повышения заработных плат и расширения мотивационных пакетов. Кроме того, меняется и ситуация в массовом подборе. Это касается специалистов среднего звена на производстве. Рост зарплат в случае самых необходимых для бизнеса позициях может быть вполне значительным и составлять от 5 до 10%, - рассказала HR директор интерьерной компании Mr.Doors Ирина Медведева.

Продолжат повышаться зарплаты для "синих воротничков" - работников, занятых в сфере физического труда. Это связано с нехваткой рабочей силы, оттоком мигрантов, а также выбором соискателей удаленных вариантов работы, что создаст у предпряитий дополнительную конкуренцию за соискателя. Совершенно точно прибавки могут ждать водители, курьеры, грузчики, складские работники, сотрудники в ретейле и общепите, строители и мастера по ремонту автомеханики и автоэлектрики. Наконец, прибавок стоит ждать представителям мастеровых профессий - от плотников до столяров. Рынок испытывает острый дефицит по-настоящему хороших мастеров, на них стоит очередь по несколько недель. Об этом рассказала управляющий партнер маркетплейса платформенной занятости «Наймикс» Лилия Содель.

- Если работнику долго не повышают зарплату, он может спросить у работодателя: “Что я могу сделать, чтобы получать больше?” Если вам вдруг предложили повышение в должности следует учитывать юридические аспекты. Нужно насторожиться, если передают дополнительный функционал или обещают повышение, но пока просят официально поработать на прежних позициях, при этом выполняя “чужую” работу. Проследите, чтобы были оформлены документы о новой должности и оформлении оклада по новой должности и с учетом функции. Дело в том, что иногда работодатель может обмануть и до прихода нового нужного сотрудника работать за двоих будете именно вы. Помните – даже если зарплату не повысили, а вы выполняете очень много работы, у вас появляются новые навыки. В дальнейшем будет проще сменить работу, - рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов “Град” Анастасия Душаева.

Авторы Нина Важдаева