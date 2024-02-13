Отложенный платёж: Как взять ипотечные каникулы и чем они удобны заёмщику Банки начали активно предоставлять ипотечные каникулы. Что это за продукт, как помогает заёмщикам и как им воспользоваться? 12 февраля, 21:42 В сложной ситуации заёмщик может взять ипотечные каникулы. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Чем ипотечные каникулы интересны для заёмщиков

В ГУ Банка России по ЦФО подсчитали, что в Московском регионе за период с марта 2022 года по декабрь 2023 года банки провели реструктуризацию более чем по 339 тысячам кредитных договоров. Их общая сумма — 256,6 млрд рублей. Так, по собственным программам банков было реструктурировано 313,5 тыс. договоров на 227,6 млрд рублей, а в рамках закона о кредитных каникулах — 22,9 тыс. договоров на 16 млрд рублей. Ипотечные каникулы предоставили для 2,8 тыс. кредитов на 13 млрд рублей.

— Ипотечные каникулы — инструмент экстренной помощи гражданам, попавшим в трудную ситуацию. К ней относятся потеря дохода, проблемы со здоровьем или самим жильём в случае ЧС. Для сегмента ИЖС такая программа очень важна. Почему? Дом, особенно если он ещё строится, всё же менее ликвидный объект, чем квартира. Особенно студия. Как правило, люди вкладывают в него душу, создают настоящее семейное логово и рассчитывают жить в нём до старости. Это не однушка с перспективой трёшки, когда семья "обрастёт жирком" и родятся дети, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Соответственно, финансовые трудности собственники ИЖС переносят болезненнее. Продать дом и купить что-то другое — сложно и долго. И не хочется. Банки дают денег всё меньше и под залог участка, так как не понимают, как оценить, а главное — реализовать подобный объект.

Поэтому ипотечные каникулы, отметил Максим Лазовский, — это выход для заёмщика. За полгода можно найти новую работу или иные способы финансирования — от реструктуризации долга до адресной субсидии. Ну а банки понимают, что "дефолт клиента" — ещё не начало большой проблемы. У всех есть полгода, чтобы найти компромисс и исправить ситуацию.

— Ипотечные каникулы — легальная возможность перестать платить за ипотеку на срок до полугода. Просто так получить паузу в платежах нельзя. Нужны основания, и они чётко прописаны. В их числе получение инвалидности, длительная болезнь, потеря работы или большей части дохода. Есть и важный в текущих реалиях повод — проживание заёмщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате чрезвычайной ситуации. Важно: первоначальный кредит не должен быть больше 15 млн, а жильё — единственным для заёмщика, — уточнил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Как взять ипотечные каникулы

Брать каникулы можно только один раз, поэтому экономисты рекомендуют сразу просить максимальный срок — полгода. Даже если вы сможете начать платить раньше, лучше подкопить. Второй отсрочки не будет.

Чтобы воспользоваться каникулами, необходимо прийти в своё кредитное учреждение и написать заявление. Естественно, к нему нужно прикрепить все документы, подтверждающие право на получение каникул. Кстати, сделать это можно и по почте с уведомлением о вручении.

— В целом данный инструмент — эффективное решение для тех, кто реально готов исправить ситуацию с доходом или находится на лечении. При понимании того, что доход в ближайшие несколько лет не восстановится, я рекомендую потратить это время на поиск варианта реструктуризации кредита или оперативной продажи ипотечной квартиры до возникновения просрочек и торгов, — пояснил Денис Астафьев.

По его словам, такие варианты существуют и опытные риелторы их обязательно назовут. В их числе как переоформление долга, так и единовременная выплата покупателем аванса в размере долга по ипотеке.

— В этом случае вы сможете подобрать себе иное жильё в соответствии с доходом и получить за эту квартиру внушительную сумму — дисконт за историю составит до 15% от рыночной цены. А вот при торгах банк продаст её на 30–40% дешевле, ведь его задача — закрыть кредит, а не думать о вашей выгоде при продаже. Сколько получите вы — его не интересует, — добавил Денис Астафьев.

При оформлении ипотечных каникул придётся собрать необходимые справки и документы, среди них справка из центра занятости о регистрации заёмщика как безработного, справка из поликлиники (инвалидность), больничный лист, справка 2-НДФЛ за предыдущие годы и текущий период.

— Для ИП потребуется книга учёта доходов и расходов, для самозанятых — справка о доходах по налогу на профессиональный доход, для пенсионеров — трудовая книжка с записью о завершении трудового контракта. Среди документов фигурируют также свидетельство об усыновлении (удочерении) или акт о назначении заёмщика опекуном или попечителем, документы об установлении факта проживания заёмщика в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайной ситуации и согласие залогодателя, если залогодателем является не заёмщик, — рассказал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Авторы Нина Важдаева