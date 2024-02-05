Ипотека для пенсионеров: как её оформить и стоит ли это делать Банки стали активно менять условия выдачи ипотечных кредитов. В частности, за последнее время всё больше кредитных организаций легко соглашаются работать с пенсионерами. Какие варианты покупки жилья сейчас есть для пенсионеров, в чём их особенность и как взять ипотеку? 4 февраля, 21:42 Пенсионеры могут оформить ипотеку. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Существует предубеждение, что пенсионерам, особенно неработающим, невозможно оформить ипотеку. Однако это не так. При выдаче ипотеки банки устанавливают требования к заёмщику, в том числе и по возрасту: на дату погашения ипотеки заёмщик не должен быть старше 75 лет. Таким образом, пенсионер может оформить ипотеку, но её срок будет ограничен. Об этом рассказала менеджер продукта "Ипотека" в "Сравни" Екатерина Сташкова.

Оформить ипотеку для пенсионеров сейчас становится так же просто, как и для других категорий покупателей. Более того, в ряде случаев дедушкам и бабушкам бывает легче получить жилищный кредит, чем их внукам. Особенно сейчас, когда условия по выдаче займов становятся жёстче. Впрочем, ипотека для пенсионеров имеет свои особенности.

— Для каждого покупателя можно подобрать лучший вариант оплаты. Выбрать подходящие варианты квартиры, рассчитать ежемесячный платёж и первоначальный взнос проще всего сразу в офисе продаж. Единого решения нет, и каждый случай стоит рассмотреть индивидуально. Замечу, что все наши банки-партнёры охотно одобряют решения по ипотеке для пенсионеров. Современные жилые комплексы с безбарьерным пространством и развитой торгово-сервисной средой отлично подходят для людей пожилого возраста. В малых городах такое жильё значительно повышает качество жизни и является превосходной альтернативой ИЖС, — рассказал руководитель отдела продаж BM GROUP Иван Миряшов.

Для пенсионеров нет прямой программы, но обычно предлагается ипотека с господдержкой со ставкой 8% годовых. Если в семье есть двое несовершеннолетних детей, то можно воспользоваться семейной ипотекой со ставкой 6%.

Для пенсионеров нет прямой программы, но обычно предлагается ипотека с господдержкой со ставкой 8% годовых. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

— Да, такое возможно, чаще всего, когда муж достиг пенсионного возраста. В современных реалиях дети рождаются и у людей старшего возраста, что нужно учитывать. Важным отличием тут является только то, что возраст заёмщика на момент погашения кредита не должен превышать 75 лет. Такую ипотеку можно оформить в нескольких крупных банках, — отметила коммерческий директор ГК "Отрада" Татьяна Павлова.

Для рассмотрения заявки банком пенсионеру, так же как и остальным категориям заёмщиков, потребуется подтвердить свой доход. Например, выпиской по счёту банка, куда ежемесячно поступает пенсия, либо выпиской СФР. Наличие первоначального взноса — тоже обязательное условие для покупки квартиры в ипотеку.

Важно также учесть, что вероятность получения ипотеки будет выше, если пенсионер согласится на страхование жизни. Ведь в этом случае риски берёт на себя страховая компания и при наступлении страхового случая погашение задолженности перед банком осуществляется за счёт страховщика. Но надо понимать, что в силу возраста страховка жизни и здоровья будет достаточно дорогой. На эти нюансы обратила внимание Екатерина Сташкова.

— Шансы на получение ипотеки повышаются, если у пенсионера есть дополнительные источники дохода либо он готов привлечь созаёмщика или поручителя. В этом случае ответственность за погашение распределяется между всеми участниками кредитного договора, — пояснила Екатерина Сташкова.

Авторы Нина Важдаева