С 1 февраля появятся новшества для жильцов: Какие изменения грядут в сфере ЖКХ и оформления жилья С 1 февраля вступает в силу ряд поправок в законы, которые касаются жильцов многоквартирных и частных домов. Кроме того, расселять аварийные дома станет проще, а в ближайшее время изменится стоимость услуг ЖКХ. Что нового ждёт жильцов? 30 января, 21:42 Расселять из аварийного жилья будут быстрее. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

С 1 января 2024 года вступило в силу постановление правительства, которое меняет механизм финансирования расселения аварийного жилья, проводимого субъектами Федерации. Теперь из аварийного жилья расселяют в рамках программы комплексного развития территорий жилой застройки. Это позволит ускорить расселение жильцов из ветхих домов.

Также с января 2024 года вступил в силу закон, по которому власти Москвы в пилотном режиме получат полномочия устанавливать тарифы за отопление в многоэтажных домах по новой системе. Нововведение должно свести к минимуму переплату в условиях климатических колебаний, когда тёплые зимы сменяются холодными.

С 1 февраля 2024 года вступает в силу ряд поправок в законодательство. Нововведения касаются изменения порядка установления границ населённых пунктов, а также сокращения срока устранения реестровой ошибки. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Виктория Щербакова.

Оператор управляет режимом отопления в газовой котельной. Фото © ТАСС / Александр Артёменков

Так, с 1 февраля 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 04.08.2023 № 438-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он даёт возможность установить границы населённых пунктов и территориальных зон, несмотря на пересечение ими границ земельных участков.

— При этом срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, сокращён с трёх до одного месяца. Предполагается, что изменения позволят очень быстро исправить ошибки в реестре, а также ускорят процедуру установления границ населённых пунктов и территориальных зон, — пояснила Виктория Щербакова.

Она также обратила внимание на несколько важных изменений в законах, которые ожидаются в ближайшее время. Например, с 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки, внесённые в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Они уточняют понятие перепланировки и ускоряют перевод жилого помещения в нежилое.

— Сейчас перепланировкой считается изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в технический паспорт. Нововведения уточняют это определение. В поправках говорится о том, что перепланировка помещения в многоквартирном доме — это изменение границ или площади такого помещения или образование новых помещений. Таким образом, согласно нововведению, любое изменение площади помещения будет признано перепланировкой, — пояснила Виктория Щербакова.

Она добавила также, что с 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги увеличится во всех регионах России. Согласно соответствующему постановлению правительства, со второго полугодия следующего года средний размер повышения платы за коммунальные услуги будет варьироваться в зависимости от региона.

— С 1 февраля также будут проиндексированы некоторые социальные выплаты на 7,4%. Прежде всего это коснётся граждан, которые получают федеральные льготы, граждан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны. Вырастет размер выплаты материнского капитала на первого ребёнка, второго ребёнка, а также будет проиндексировано ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка и единовременное пособие по беременности и родам. Индексация будет произведена автоматически, — рассказала руководитель юридического центра "Новикова & партнёры" Ольга Новикова.

Вырастет размер выплаты материнского капитала на первого ребёнка, второго ребёнка, а также будет проиндексировано ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей. Фото © Shutterstock

С 1 февраля водятся новые случаи обязательного бесплатного информирования кредитными организациями физических лиц об их банковских вкладах.

Так, предусмотрены следующие сроки: не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения вклада, внесённого гражданином на условиях его выдачи по истечении определённого срока; в течение пяти календарных дней после дня наступления условий его выдачи по предусмотренным договором обстоятельствам. Об этом рассказала генеральный директор ООО "Толковый юрист" Ольга Семёнова.

— Кроме того, изменяется регулирование в сфере деятельности по внесудебному возврату просроченной задолженности физических лиц. Вводится понятие "автоматизированный интеллектуальный агент" — программное обеспечение для отправки кредитором должнику голосовых сообщений с применением системы генерации и распознавания речи, а также поддержания определённых сценариев разговоров в зависимости от содержания диалога, — добавила Ольга Семёнова.

Таким образом, с 1 февраля личный контакт коллекторов с должником исключается. Коллекторы вправе взаимодействовать с должником письменно, через курьеров или почту, но не лично, поджидая его в подъезде.

Авторы Нина Важдаева